В Тюмени рассказали, когда и где пройдёт продовольственная ярмарка

В субботу 11 ноября с 08:00 до 17:00 в Тюмени будут открыты 4 торговые площадки, на которых будет представлена продукция с подсобных и фермерских хозяйств. Посетители смогут купить товары местного производства, разные ремесленные изделия, а также свежие пищевые продукты, в числе которых мясо, рыба, мед и многое другое.