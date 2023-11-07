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Published Сегодня, 10:58

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В выходные тюменцы смогут посетить продовольственную ярмарку

В Тюмени рассказали, когда и где пройдёт продовольственная ярмарка

7 ноября 2023, 10:58
Фото: 1MI

В выходные тюменцы смогут посетить продовольственную ярмарку

В областном центре 11 ноября пройдут продовольственные ярмарки. Товары будут представлены на 4 городских площадках. Приобрести можно будет фермерскую продукцию области, а также товары местного производства.
Сюжет
Рыба

В субботу 11 ноября с 08:00 до 17:00 в Тюмени будут открыты 4 торговые площадки, на которых будет представлена продукция с подсобных и фермерских хозяйств. Посетители смогут купить товары местного производства, разные ремесленные изделия, а также свежие пищевые продукты, в числе которых мясо, рыба, мед и многое другое.

Торговые точки будут расположены возле ТЦ «Заречный двор» (пр. Солнечный, 11), на парковке по ул. Льва Толстого, 31, на парковке в створе улиц Дмитрия Менделеева — Николая Федорова — Николая Зелинского и у Выставочного зала (ул. Севастопольская, 12/3).

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Ранее «Наш город» писал о том, что тюменская птицефабрика увеличила поставки куриного мяса для сети KFC. Общий объем поставок увеличился на 30%. Инвестиции в модернизацию крупнейшего производителя продукции из мяса птицы в Тюменской области АО «ПРОДО Тюменский бройлер» с начала года составили более 80 миллионов рублей.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Товары#Мясо#Ярмарка#Рыба#Мед#Дмитрий Балобанов
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