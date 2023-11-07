В Тюмени подросток придумала квест для сплочения семей

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
Ученица 10 класса Дарья Шереметьева подала идею на конкурс грантов для физических лиц, где смогла получить финансовую поддержку от тюменских общественников. В реализации проекта девушку поддержал родной отец, Максим Шереметьев, который помог написать проект, сообщает интернет-газета NEFT.
«Идея такого квеста пришла мне в голову, потому что я люблю путешествовать и смотреть новые места. Но когда задумалась, что интересного можно посмотреть у нас в Тюмени, впала в ступор. Моя задумка предлагает тюменцам и гостям города готовый маршрут по десяти главным достопримечательностям. Суть в том, чтобы родители с детьми собирались и вместе шли гулять по этим местам. Смотрели город, лучше узнавали его, учились быть более сплоченными и больше времени проводить друг с другом. Ну и чтобы развивался туризм у нас. Папа как руководитель своей общественной организации, помог воплотить проект. Назвали его „В погоне за белым соболем“, — это символ Тюмени», — рассказала Дарья газете.
Ранее «Наш город» писал о том, что для жителей и гостей Тюмени запустят автобусную экскурсию с аудиогидом. Маршрут проходит через исторический центр и наиболее посещаемые гостями региона места, благодаря чему участники экскурсии смогут познакомиться с историей города и его повседневностью. Первая такая экскурсия состоялась 22 октября.