В Тюмени подросток придумала квест для сплочения семей

Ранее «Наш город» писал о том, что для жителей и гостей Тюмени запустят автобусную экскурсию с аудиогидом. Маршрут проходит через исторический центр и наиболее посещаемые гостями региона места, благодаря чему участники экскурсии смогут познакомиться с историей города и его повседневностью. Первая такая экскурсия состоялась 22 октября.