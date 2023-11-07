nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:30

Published Сегодня, 06:30

Modified Сегодня, 06:32

Updated Сегодня, 06:32

Тюменцы стали чаще покупать авто премиум класса из-за падения цен

В Тюмени подешевели авто премиум-класса. Цены снизились почти на 3%

7 ноября 2023, 06:30
Фото: 1MI

Тюменцы стали чаще покупать авто премиум класса из-за падения цен

В Тюменской области подешевели иномарки премиум-класса с пробегом до трех лет. За последние три месяца их стоимость снизилась на 2,8% — до 6 миллионов 730 тысяч рублей.

По данным аналитиков «Авито Авто», на долю премиумных трехлеток пришлось 3,4% от общих продаж авто. Самыми популярным у тюменцев стал автомобиль Lexus RX (доля продаж 19,79% в сегменте премиума до 3 лет) за 6,9 миллионов рублей. На втором по популярности месте находится Lexus NX за 4,5 миллиона рублей (доля продаж 6,42%), на третьем месте — BMW X5 с долей продаж 6,42% за 7,4 миллиона рублей.

Кроме того, в пятерку самых продаваемых авто вошли Lexus ES и Mercedes-Benz E-класса — за 4,3 и 5,8 миллионов рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области начала работать программа льготного кредитования, в рамках которой жители региона могут приобрести авто со скидкой от 25 до 35%. В программе льготного автокредитования участвуют автомобили, производимые на заводах АвтоВАЗ, УАЗ, ГАЗ, Haval, а также Москвич 3е и Evolute.

Читайте также:
В Тюмени ищут азербайджанцев, устроивших танцы на дороге в центре городаНа тюменской трассе насмерть сбили пешеходаВ массовой аварии на федеральной трассе Тюмень — Омск погибла пассажирка иномарки
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Автомобилисты#Новости тюмени#Автомобили#Цены#Продажа#Продажи
Подпишитесь
«Запретят рыбалку из-за Казахстана?»: как иссыхающая Тура может лишить рыбаков улова
Сегодня, 07:38
В Тюмени таксисты разводят пассажиров на платное ожидание
Сегодня, 07:20
«Заводы больше, чем город»: пассажир показал вид на Тобольск из самолета
Сегодня, 07:03
Как сейчас живет тюменский ребенок-маугли
Сегодня, 04:51
Сколько стоит получить автомобильные права? Все цены и автошколы Тюмени
Сегодня, 08:26
«Протест, товарищи!»: в Тюмени вопреки запрету отметили годовщину Великого Октября
Сегодня, 08:10