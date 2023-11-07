В Тюмени подешевели авто премиум-класса. Цены снизились почти на 3%

По данным аналитиков «Авито Авто», на долю премиумных трехлеток пришлось 3,4% от общих продаж авто. Самыми популярным у тюменцев стал автомобиль Lexus RX (доля продаж 19,79% в сегменте премиума до 3 лет) за 6,9 миллионов рублей. На втором по популярности месте находится Lexus NX за 4,5 миллиона рублей (доля продаж 6,42%), на третьем месте — BMW X5 с долей продаж 6,42% за 7,4 миллиона рублей.