В Тюмени ищут Снегурочек на зарплату в 50 тысяч рублей

Снегурочке в Тюмени готовы платить 30-50 тысяч рублей, однако устроиться на эту должность удастся не каждому кандидату. Большинство работодателей ищут опытных сотрудников для работы аниматором и проведения детских мероприятий. также среди требований к снежной красавице: креативность, умение и желание работать с детьми,

находчивость в работе со взрослыми, Работоспособность и ответственность.