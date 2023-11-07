В Тюмени ищут Снегурочек на зарплату в 50 тысяч рублей

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
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Updated Сегодня, 08:42
Снегурочке в Тюмени готовы платить 30-50 тысяч рублей, однако устроиться на эту должность удастся не каждому кандидату. Большинство работодателей ищут опытных сотрудников для работы аниматором и проведения детских мероприятий. также среди требований к снежной красавице: креативность, умение и желание работать с детьми,
находчивость в работе со взрослыми, Работоспособность и ответственность.
Причем работодатель предупреждает сразу — график работы будет очень плотным. Но костюм, реквизит высоко уровня и сценарий праздника он готов обеспечить сам.
«Поиск Снегурочки — это всегда очень сложно. В основном из-за того, что лицо Деда Мороза из-за бороды особо никто не видит, там не так важен цвет волос, глаз и телосложение, рост бы от 170 и пойдет. А вот Снегурочка всем лицо показывает, оно должно быть юным и свежим. Никаких перекачанных губ и филлеров. В приоритете натуральная красота», — рассказала «Нашему городу» менеджер одного из детских центров в Тюмени.
Стоит отметить, что оплата работы Снегурочки в Тюмени не так высока, в Барнауле на аналогичной должности предлагают 50-60 тысяч рублей, а в Москве вовсе от 100 тысяч. Однако повсеместно Снегурочки чаще всего получают больше Дедов Морозов.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что перед Новым годом в Тюмени поднимутся цены на продукты. Несмотря на предлагаемые акции и скидки, ценник будет заметно выше. Эксперты рекомендуют начинать готовиться к празднику уже в ноябре.