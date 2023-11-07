В Тюмени ищут азербайджанцев, устроивших танцы на дороге в центре города

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
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Updated Сегодня, 06:03
Видеоролик с плясками молодых людей опубликовали в социальных сетях очевидцы. В ГИБДД по Тюменской области отметили, что по факту размещенного в интернете видео проводится проверка.
Заметим, что читатели «Нашего Города» разделились на два лагеря — часть из них одобрительно отнеслась к азербайджанской свадьбе, часть с негативом.
«Азербайджанская свадьба на проспекте в Баку — это норма! Но не в Тюмени. Если бы русские так сделали в Баку, местные жители шума бы навели. Но это же другое …», — отметили подписчики.
Ранее «Наш Город» писал, что в понедельник, 6 ноября, на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск был насмерть сбит 38-летний пешеход. Мужчина шел по проезжей части дороги.