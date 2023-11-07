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В Тюмени экстренно сел самолет, летевший из Сочи в Курган

В Тюмени экстренно сел самолет, летевший из Сочи в Курган

7 ноября 2023, 15:19
Фото: 1MI
В тюменском аэропорту «Рощино» вынужденно приземлился самолет, летевший из Сочи в Курган. Причиной смены курса стал густой туман.

Борт авиакомпании «Икар» вылетел из Сочи в Курган, однако погодные условия вынудили экипаж развернуться и совершить посадку в аэропорту «Рощино» в Тюмени, сообщает 72.ru.

«Из-за этого в аэропорту города Кургана произошла отмена рейса номер ЕО-348 аиакомпании „Икар“ сообщением Курган-Санкт-Петербург. По решению авиакомпании пассажиры автобусами отправлены в аэропорт Тюмени, откуда вылетят рейсом до Санкт-Петербурга», — сообщает уральская транспортная прокуратура.
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Ранее «Наш город» писал о тракторе, переехавшем дорогу самолету в тюменском аэропорту. Самолет компании Utair, совершавший руление после посадки в тюменском аэропорту «Рощино» чуть не столкнулся с трактором, выехавшим на его траекторию при высокой скорости.

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#Общество#Тюмень#Сочи#Погода#Самолет#Курган#Аэропорт#Дмитрий Балобанов
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