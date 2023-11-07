В Тюмени экстренно сел самолет, летевший из Сочи в Курган

Ранее «Наш город» писал о тракторе, переехавшем дорогу самолету в тюменском аэропорту. Самолет компании Utair, совершавший руление после посадки в тюменском аэропорту «Рощино» чуть не столкнулся с трактором, выехавшим на его траекторию при высокой скорости.