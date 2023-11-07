В Москве состоится первый форум по борьбе с фейками

Posted Сегодня, 18:10
Published Сегодня, 18:10
Modified Сегодня, 18:10
Updated Сегодня, 18:10
По состоянию на начало ноября 2023 года в российском сегменте интернета успели выявить уже более 11 миллионов копий фейков: об этом сообщили в АНО «Диалог Регионы». Предполагается, что число недостоверных сообщений за три года увеличится почти в десять раз. Об этом пишет gorod55.
Среди центральных тем деловой программы предстоящего форума — влияние недостоверной информации на разные сферы жизни общества, обеспечение информационных противодействий, создание рынка фактчекинга и действия по борьбе с дипфейками. Ожидается, что на форум прибудут иностранные гости.
«Для сравнения: в 2021 году было всего лишь 1,5 миллиона уникальных ссылок с фейками. Мы ожидаем, что до конца года число копий фейков вырастет до 12,5 миллиона, а на 2024 год прогнозируем рост до 15 миллионов», — рассказал советник гендиректора АНО «Диалог Регионы» Тихон Макаров. Он также охарактеризовал динамику ситуации как высокую, добавив, что влияние фейков усиливается, тогда как четкий ответ на угрозу сформулировать пока не удалось.
Макаров также напомнил, что форум пройдет в закрытом формате — для экспертного сообщества и в рамках мероприятия предполагается запустить «фабрику мыслей» с привлечением федеральных органов власти, СМИ, бизнеса и профильных экспертов.
По данным специалистов организации, жертвами недостоверной информации чаще всего становятся мужчины и женщины старше 40 лет с высшим или средним образованием. Люди с высшим образованием признают, что обнаруживают фейки чаще. При этом мужчины на 10% чаще, чем женщины, сталкиваются с ложной информацией.
В АНО «Диалог Регионы» сообщили, что в 2023 году в лидирующую пятерку тем по числу уникальных кейсов вошли темы, связанные с СВО и мобилизацией, политикой, социально значимыми происшествиями, здравоохранением, промышленностью. 90% просмотров фейков связаны с сообщениями из данных сфер.