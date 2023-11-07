В Москве состоится первый форум по борьбе с фейками

«Для сравнения: в 2021 году было всего лишь 1,5 миллиона уникальных ссылок с фейками. Мы ожидаем, что до конца года число копий фейков вырастет до 12,5 миллиона, а на 2024 год прогнозируем рост до 15 миллионов», — рассказал советник гендиректора АНО «Диалог Регионы» Тихон Макаров. Он также охарактеризовал динамику ситуации как высокую, добавив, что влияние фейков усиливается, тогда как четкий ответ на угрозу сформулировать пока не удалось.