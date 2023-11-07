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Updated Сегодня, 05:20

В массовой аварии на федеральной трассе Тюмень — Омск погибла пассажирка иномарки

В массовой аварии на федеральной трассе Тюмень — Омск погибла пассажирка иномарки

7 ноября 2023, 05:18
Фото: ГИБДД
Стали известны подробности массовой аварии, произошедшей в понедельник днем на 373-м километре федеральной трассы Тюмень — Ишим — Омск. Здесь столкнулись автомобили Hyundai, и грузовик Volvo.
Сюжет
ДТП
Фото: ГИБДД

62-летний водитель, буксировавший лодку на Hyundai уснул за рулем и выехал на встречную полосу движения, под колеса большегруза. От удара Volvo отбросило на Ford Focus, который ехал по трассе за Hyundai, в результате чего Ford загорелся.

В аварии погибла 41-летняя пассажирка Ford, водители Hyundai и Ford получили травмы и были доставлены в больницу.

Обстоятельства произошедшей трагедии выясняются.

Ранее «Наш Город» писал, что к ликвидации последствий случившейся аварии и тушению загоревшегося авто были привлечены пожарные подразделения отдельного поста №218 села Конево Абатского района.

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