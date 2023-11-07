В массовой аварии на федеральной трассе Тюмень — Омск погибла пассажирка иномарки

Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
62-летний водитель, буксировавший лодку на Hyundai уснул за рулем и выехал на встречную полосу движения, под колеса большегруза. От удара Volvo отбросило на Ford Focus, который ехал по трассе за Hyundai, в результате чего Ford загорелся.
В аварии погибла 41-летняя пассажирка Ford, водители Hyundai и Ford получили травмы и были доставлены в больницу.
Обстоятельства произошедшей трагедии выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что к ликвидации последствий случившейся аварии и тушению загоревшегося авто были привлечены пожарные подразделения отдельного поста №218 села Конево Абатского района.