В ДТП в Тюменской области пострадала 7-летняя девочка

Posted Сегодня, 17:31
Published Сегодня, 17:31
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Updated Сегодня, 17:33
В Тобольском районе на 162-м километре автодороги Тюмень–Ханты-Мансийск водитель «Тайоты Аурис» отвлекся от вождения и наехал на разделительное ограждения, установленное в месте проведения дорожных работ. Пострадали его пассажиры — 7-летняя девочка и ее мама. Они были доставлены в Областную больницу №3 в городе Тобольске.
Ранее «Наш город» писал о другом ребенке, пострадавшем в ДТП. Нарушение правил дорожного движения снова стало причиной аварии. По вине водителя «Тойоты» ребенок получил травмы. Травмы получила 7-летняя девочка, находившаяся в «Тойоте».