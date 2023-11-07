В ДТП в Тюменской области пострадала 7-летняя девочка

В Тобольском районе на 162-м километре автодороги Тюмень–Ханты-Мансийск водитель «Тайоты Аурис» отвлекся от вождения и наехал на разделительное ограждения, установленное в месте проведения дорожных работ. Пострадали его пассажиры — 7-летняя девочка и ее мама. Они были доставлены в Областную больницу №3 в городе Тобольске.