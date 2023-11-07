nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:31

Published Сегодня, 17:31

Modified Сегодня, 17:33

Updated Сегодня, 17:33

В ДТП в Тюменской области пострадала 7-летняя девочка

В ДТП в Тюменской области пострадала 7-летняя девочка

7 ноября 2023, 17:31
Фото: 1MI
В Тобольском районе в результате ДТП пострадала семья. Отвлекшийся водитель наехал на разделительное ограждение в месте проведения дорожных работ. В результате пострадала 7-летняя девочка, которая была пассажиром. Вместе с мамой она была доставлена в больницу.

В Тобольском районе на 162-м километре автодороги Тюмень–Ханты-Мансийск водитель «Тайоты Аурис» отвлекся от вождения и наехал на разделительное ограждения, установленное в месте проведения дорожных работ. Пострадали его пассажиры — 7-летняя девочка и ее мама. Они были доставлены в Областную больницу №3 в городе Тобольске.

В Тюменской области женщина погибла в автоаварии
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» писал о другом ребенке, пострадавшем в ДТП. Нарушение правил дорожного движения снова стало причиной аварии. По вине водителя «Тойоты» ребенок получил травмы. Травмы получила 7-летняя девочка, находившаяся в «Тойоте».

Читайте также:
Раскидало по кюветам: ребенок пострадал в ДТП на перекрестке в ТюмениТюменец отправится в колонию на 5 лет за смертельное ДТПВ аварии на тюменской трассе пострадали женщина и ребенок
#Происшествия#Тюмень#Больница#Тюменская область#ДТП#Пострадавшие#Травмы#Тобольск#Аварии#Дорожные работы#Безопасность на дорогах#Дмитрий Балобанов
Подпишитесь
«Запретят рыбалку из-за Казахстана?»: как иссыхающая Тура может лишить рыбаков улова
Сегодня, 07:38
В Тюмени таксисты разводят пассажиров на платное ожидание
Сегодня, 07:20
«Череда страданий»: в ноябре тюменцев атакует еще несколько магнитных бурь
Сегодня, 11:33
Как сейчас живет тюменский ребенок-маугли
Сегодня, 04:51
Сколько стоит получить автомобильные права? Все цены и автошколы Тюмени
Сегодня, 08:26
«Протест, товарищи!»: в Тюмени вопреки запрету отметили годовщину Великого Октября
Сегодня, 08:10