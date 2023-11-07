Тюменцу парализовало ноги после затяжного запоя

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
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В понедельник 6 ноября тюменка услышала стук в дверь. Заглянув в глазок она увидела лежащего у двери мужчину. Он рассказал девушке о том, что не может ходить на ногах, а также пожаловался на то, что ночью получил удар по голове. Девушка тут же обратилась в скорую помощь. Приехавшие медработники осмотрели 53-летнего мужчину, после чего решили госпитализировать его с подозрением на черепно-мозговую травму и последствиями двухнедельного запоя.
Ранее «Наш город» писал о том, что УК выплатила моральную компенсацию мальчику, получившему травму на спортивной площадке. Как оказалось, управляющая компания не выполняла ремонт и обслуживание территории надлежащим образом. В настоящий момент эта проблема уже устранена.