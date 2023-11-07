Тюменцу парализовало ноги после затяжного запоя

В понедельник 6 ноября тюменка услышала стук в дверь. Заглянув в глазок она увидела лежащего у двери мужчину. Он рассказал девушке о том, что не может ходить на ногах, а также пожаловался на то, что ночью получил удар по голове. Девушка тут же обратилась в скорую помощь. Приехавшие медработники осмотрели 53-летнего мужчину, после чего решили госпитализировать его с подозрением на черепно-мозговую травму и последствиями двухнедельного запоя.