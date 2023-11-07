Тюменский суд арестовал счета армянской компании, не дающей двигатели Utair

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
В первоначальном иске арбитражный суд Тюмени отказал «Ютэйр» в связи с тем, что авиакомпания зарегистрирована в ХМАО. «Ютэйр» были вынуждены обратиться в автономный округ, но и там компании отказали, посчитав доказательства недостаточно убедительными, поэтому «Ютэйр» вновь обратились в суд в Тюменской области.
Авиакомпания в тюменском суде потребовала наложить арест на денежные средства армянской фирмы Aquila Technics LLC. В своем запросе «Ютэйр» указала сумму в 175 млн Российских рублей и 1,5 млн долларов. В итоге арбитражный суд Тюмени рассмотрел и удовлетворил иск компании 2 ноября.
«Наложить арест на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах в банках (в том числе в виде будущих поступлений) и/или иное движимое и/или недвижимое имущество Aquila Technics LLC. Размер обеспечительных мер — 175 978 110 рублей и 1 539 000 долларов США», — указано в материалах дела.
Ранее «Наш город» писал о том, что самолеты «Ютэйр» будут летать в село ЯНАО два раза в неделю. Новое расписание маршрута Тюмень–Толька стало доступно 5 ноября. Авиарейсы по указанному маршруту будут выполняться в четверг и воскресенье.