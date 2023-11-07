Тюменский суд арестовал счета армянской компании, не дающей двигатели Utair

В первоначальном иске арбитражный суд Тюмени отказал «Ютэйр» в связи с тем, что авиакомпания зарегистрирована в ХМАО. «Ютэйр» были вынуждены обратиться в автономный округ, но и там компании отказали, посчитав доказательства недостаточно убедительными, поэтому «Ютэйр» вновь обратились в суд в Тюменской области.