nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:42

Published Сегодня, 11:42

Modified Сегодня, 11:44

Updated Сегодня, 11:44

Тюменский стенд на ВДНХ посетили 12 тысяч человек

Тюменский стенд на ВДНХ посетили 12 тысяч человек

7 ноября 2023, 11:42
Фото: 1MI
На международной выставке-форуме «Россия», которая проходит на ВДНХ в Москве, Тюменский стенд посетили более 12 тысяч человек.
Сюжет
Москва

За первые 3 дня работы выставки, в которой принимают участие все регионы страны, количество посетителей достигло 448 тысяч — это рекорд для ВДНХ. День Тюменской области на выставке-форуме пройдет во второй половине текущего месяца — 24 ноября.

Большинство Россиян отрицательно относятся к межэтническим конфликтам
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» писал о том, что Тюменский политик высказалась против запретов абортов на заседании Госдумы. Возможность запретить или ограничить аборты регулярно становится темой бурный обсуждений на заседаниях Госдумы. В последнее время вопрос о подобных ограничениях встает все чаще. « Запрет абортов — это не выход из сложившейся демографической ситуации. Вместо этого нужна реальная поддержка тех, кто планирует семью», — высказалась депутатка Ксения Горячева.

Читайте также:
Тюменский политик высказалась против запрета абортов в РоссииКуда можно полететь на ноябрьские праздники из Тюмени?Тюменцы стали чаще пользоваться новостными сервисами и мессенджерами
#Общество#Тюмень#Тюменская область#Россия#Москва#Выставка#Дмитрий Балобанов
Подпишитесь
«Запретят рыбалку из-за Казахстана?»: как иссыхающая Тура может лишить рыбаков улова
Сегодня, 07:38
В Тюмени таксисты разводят пассажиров на платное ожидание
Сегодня, 07:20
«Череда страданий»: в ноябре тюменцев атакует еще несколько магнитных бурь
Сегодня, 11:33
Как сейчас живет тюменский ребенок-маугли
Сегодня, 04:51
Сколько стоит получить автомобильные права? Все цены и автошколы Тюмени
Сегодня, 08:26
«Протест, товарищи!»: в Тюмени вопреки запрету отметили годовщину Великого Октября
Сегодня, 08:10