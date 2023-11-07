Тюменский стенд на ВДНХ посетили 12 тысяч человек

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
За первые 3 дня работы выставки, в которой принимают участие все регионы страны, количество посетителей достигло 448 тысяч — это рекорд для ВДНХ. День Тюменской области на выставке-форуме пройдет во второй половине текущего месяца — 24 ноября.
Ранее «Наш город» писал о том, что Тюменский политик высказалась против запретов абортов на заседании Госдумы. Возможность запретить или ограничить аборты регулярно становится темой бурный обсуждений на заседаниях Госдумы. В последнее время вопрос о подобных ограничениях встает все чаще. « Запрет абортов — это не выход из сложившейся демографической ситуации. Вместо этого нужна реальная поддержка тех, кто планирует семью», — высказалась депутатка Ксения Горячева.