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Published Сегодня, 12:27

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

Тюменские власти отменят запрет на беспилотники

Тюменские власти отменят запрет на беспилотники

7 ноября 2023, 12:27
Фото: 1MI
В Тюменской области решили попробовать смягчить запрет на использование беспилотников. Для этого власти решили уточнить, где и на каких высотах нельзя будет пользоваться дронами. Соответствующий документ находится на рассмотрении.
Сюжет
Закон

Документ с поправками, регулирующими ипользование беспилотных аппаратов простыми гражданскими, находится на обсуждение. На данный момент неизвестно, когда примут это постановление и примут ли вообще.

«[Допустить] использование БПЛА на высотах до 100 метров от земной или водной поверхности на удалении более двух километров от транспортной инфраструктуры (ж/д станции, остановок общественного транспорта), объектов топливно-энергетического комплекса (хранилищ нефтепродуктов, трубогазопроводов, автозаправочных станций), объектов ЖКХ», — говорится в документе.

В Тюменской области не могут поймать нарушителей запрета на использование дронов
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Ранее «Наш город» писал о том, что тюменским колониям выдали оружие для борьбы с нарушителями, которые используют дронов. Участились случаи поставки запрещенных веществ и средств мобильной связи на территории колоний с помощью беспилотников. Антидроновые ружья должны были помочь сотрудникам колоний в борьбе с преступниками.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Закон#ЖКХ#Запрет#Законодательство#Беспилотники#Дмитрий Балобанов
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