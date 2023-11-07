Тюменские власти отменят запрет на беспилотники

Ранее «Наш город» писал о том, что тюменским колониям выдали оружие для борьбы с нарушителями, которые используют дронов. Участились случаи поставки запрещенных веществ и средств мобильной связи на территории колоний с помощью беспилотников. Антидроновые ружья должны были помочь сотрудникам колоний в борьбе с преступниками.