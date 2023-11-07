Тюменские власти отменят запрет на беспилотники

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Документ с поправками, регулирующими ипользование беспилотных аппаратов простыми гражданскими, находится на обсуждение. На данный момент неизвестно, когда примут это постановление и примут ли вообще.
«[Допустить] использование БПЛА на высотах до 100 метров от земной или водной поверхности на удалении более двух километров от транспортной инфраструктуры (ж/д станции, остановок общественного транспорта), объектов топливно-энергетического комплекса (хранилищ нефтепродуктов, трубогазопроводов, автозаправочных станций), объектов ЖКХ», — говорится в документе.
Ранее «Наш город» писал о том, что тюменским колониям выдали оружие для борьбы с нарушителями, которые используют дронов. Участились случаи поставки запрещенных веществ и средств мобильной связи на территории колоний с помощью беспилотников. Антидроновые ружья должны были помочь сотрудникам колоний в борьбе с преступниками.