Слишком шумный тюменец во время застолья получил от приятеля нож в бедро

Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
Modified Сегодня, 05:49
Updated Сегодня, 05:49
О произошедшем конфликте стражи порядка узнали от медиков: к ним обратился 36-летний тюменец с ножевым ранением. По его словам, вред здоровью был ему нанесен в ходе конфликта с приятелем.
Полицейские задержали нападавшего. Он рассказал, что в тот день пригласил потерпевшего на застолье. Друг вел себя слишком шумно, а на замечания ответил оскорблениями, что не понравилось хозяину квартиры и привело к конфликту.
Словесная перепалка переросла в драку, которая закончилась ударом кухонным ножом в бедро.
В отношении ранее не судимого мужчины 1986 года рождения возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет лишения свободы.
Ранее «Наш Город» сообщал, что застолье с незнакомцем обернулось для тюменца сроком за убийство. Во время посиделок между мужчинами произошла ссора: новый знакомый оскорбил мать подсудимого.