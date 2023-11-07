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Published Сегодня, 05:47

Modified Сегодня, 05:49

Updated Сегодня, 05:49

Слишком шумный тюменец во время застолья получил от приятеля нож в бедро

Слишком шумный тюменец во время застолья получил от приятеля нож в бедро

7 ноября 2023, 05:47
Фото: 1MI
Хозяину квартиры не понравилось поведение своего гостя. Словами его успокоить не получилось: между мужчинами завязалась драка.
Сюжет
Драка

О произошедшем конфликте стражи порядка узнали от медиков: к ним обратился 36-летний тюменец с ножевым ранением. По его словам, вред здоровью был ему нанесен в ходе конфликта с приятелем.

Полицейские задержали нападавшего. Он рассказал, что в тот день пригласил потерпевшего на застолье. Друг вел себя слишком шумно, а на замечания ответил оскорблениями, что не понравилось хозяину квартиры и привело к конфликту.

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Словесная перепалка переросла в драку, которая закончилась ударом кухонным ножом в бедро.

В отношении ранее не судимого мужчины 1986 года рождения возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее «Наш Город» сообщал, что застолье с незнакомцем обернулось для тюменца сроком за убийство. Во время посиделок между мужчинами произошла ссора: новый знакомый оскорбил мать подсудимого.

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