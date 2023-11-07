Сколько стоит получить автомобильные права? Все цены и автошколы Тюмени

В пакеты по обучению уже включено необходимое количество часов по вождению с инструктором, но если вы чувствуете, что вам их не хватило для сдачи экзамена, можно дополнительно оплатить занятия. Условия в каждой автошколе обговариваются индивидуально. Кроме того, могут понадобиться дополнительные учебные материалы по теории и подготовке к экзамену. И не забываем уточнять про организационные сборы, в некоторых автошколах они оплачиваются отдельно.