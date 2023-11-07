Сколько стоит получить автомобильные права? Все цены и автошколы Тюмени

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
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Стоимость обучения в автошколе зависит от выбранного курса. Так, на момент публикации, обучение на категорию В по эконом-программе стоило 11 600 рублей. «Популярная программа» обойдется уже в 19 900 рублей, а «Стандартная программа» — 31 000 рублей. Во все тарифы входит курс теории 134 часа, внутришкольные зачеты, топливо и госэкзамен. Это самое выгодное и финансово привлекательное предложение на рынке.
Здесь минимальная стоимость обучения на категорию В составляет 12 900 рублей. Обучение длится 2,5 месяца. На сайте автошколы можно найти пакеты обучения и намного дороже, в которые включена индивидуальная консультация с автопсихологом, бесплатная пересдача внутренних и государственных экзаменов. В некоторые пакеты входит учебное пособие и медицинская справка. За 69 900 рублей ученики могут пройти обучение по ускоренному курсу всего за полтора месяца. Для занятых тюменцев, у которых нет времени изучать теорию в классе, автошкола предлагает онлайн занятия.
Чуть дороже прайс в автошколе «А-КЛАСС». Тариф с теорией и практикой в 20 часов вождения обойдется от 15 800 рублей до 17 800 рублей, теоретический пакет с практикой вождения в 30 часов стоит от 20 800 рублей до 22 800 рублей. За счет дополнительных часов вождения стоимость обучения может возрасти до 30 800 — 32 800 рублей. Продолжительность обучения 2.5-3 месяца. Разница в цене здесь зависит от способа оплаты. За расчет сразу сумма обучения будет ниже, если обучаться в рассрочку, то уже дороже.
Следующей по выгодным предложениям будет автошкола «Драйв». Стоимость обучения здесь зависит от типа коробки передач. Так, обучение на механике стоит от 19 500 рублей до 43 500 рублей. Цены зависят от выбранного пакета и формы оплаты. Автошкола предлагает рассрочку, но тогда и курс будет стоить чуть дороже от 21 500 рублей до 46 500 рублей. Обучиться на автомате здесь предлагают за 26 000 рублей.
Интересный набор условий предлагает сеть автошкол «Учебный комбинат». Цена за базовый тариф с 12 практическими занятиями составляет 19 990 рублей. Пакет с 18 часами вождения стоит уже дороже — 26 500 рублей. За 25 практических занятий и полный курс теории придется отдать 33 500 рублей, а за 29 — 42 500 рублей. В автошколе пояснили, что за аренду автомобиля на экзаменах, трансфер и подготовку документов для ГИБДД взимается дополнительно организационный сбор в размере 2 500 рублей.
Два формата обучения предлагают в автошколе «АвтоЛюкс» — онлайн и в классе. На запрос о стоимости обучения ответили, что за базовый курс обучения придется отдать 23 900 рублей. При этом на официальном сайте указана цена в 35 500 рублей.
В автошколе заверяют, что дают полную гарантию от дополнительных и скрытых платежей. Они не берут деньги за вождение после 18.00 и по выходным, консультации по теории и организацию первоначальных экзаменов — уже включены в тариф.
Несколько программ обучения предлагают и в автошколе «Автостатус 1». Стандартный пакет стоит 25 500 рублей. В него входит 5 попыток сдачи внутреннего экзамена в автошколе, бесплатные материалы для обучения, ГСМ, теоретический и практический курс, а также скидка на получение медицинской справки. Пакет «Премиум» предлагает неограниченное количество попыток пересдачи внутреннего экзамена, 70 часов практики, бесплатную медсправку, госэкзамены, расширенный пакет материалов для обучения и отработка маршрута «работа — дом» после получения прав. Правда за такое обучение придется отдать уже 39 900 рублей.
В пакеты по обучению уже включено необходимое количество часов по вождению с инструктором, но если вы чувствуете, что вам их не хватило для сдачи экзамена, можно дополнительно оплатить занятия. Условия в каждой автошколе обговариваются индивидуально. Кроме того, могут понадобиться дополнительные учебные материалы по теории и подготовке к экзамену. И не забываем уточнять про организационные сборы, в некоторых автошколах они оплачиваются отдельно.
Ну и самое важное, если с первого раза не вышло сдать экзамен, то его можно пересдать. Стоимость пересдачи экзаменов в автошколе зависит от расценок и условий в ней же. Кто-то предлагает организацию пересдачи экзамена бесплатно, другие берут за это отдельную плату. В среднем в Тюмени за повторную сдачу экзамена придется отдать от 2 900 рублей до 5 000 рублей.
Получение удостоверения включает не только плату за обучение, но и получение медицинской справки, оплату госпошлины и т. д. Многие автошколы предлагают скидку на получение справки, но в среднем за нее придется отдать около 2 тыс. рублей. Госпошлина на права стоит 2 тыс. рублей, но на сайте Госуслуги можно опалить ее со скидкой.
Кстати, практически все автошколы предлагают оплатить пакет обучения через рассрочку до 12 месяцев, если нет возможности внести всю сумму разом.