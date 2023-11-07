Синоптики рассказали, сколько простоит плюсовая температура в Тюмени

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
Помимо плюсовой погоды тюменцев в ближайшие две недели ожидают осадки в виде мокрого снега, а 15 и 16 ноября эти осадки будут сопровождаться и сильными порывами ветра, достигающими 15-16 метров в секунду.
Ранее «Наш город» писал о том, что на тюменской трассе насмерть сбили пешехода. Как пояснили в ГИБДД по Тюменской области, 38-летний житель Тобольска шел по проезжей части трассы в попутном направлении с движением транспорта. У погибшего мужчины не было световозвращающих элементов, которые обязательны при движении по загородным дорогам.