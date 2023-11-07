Синоптики рассказали, сколько простоит плюсовая температура в Тюмени

Ранее «Наш город» писал о том, что на тюменской трассе насмерть сбили пешехода. Как пояснили в ГИБДД по Тюменской области, 38-летний житель Тобольска шел по проезжей части трассы в попутном направлении с движением транспорта. У погибшего мужчины не было световозвращающих элементов, которые обязательны при движении по загородным дорогам.