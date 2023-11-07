nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:48

Published Сегодня, 14:48

Modified Сегодня, 14:50

Updated Сегодня, 14:50

Синоптики рассказали, сколько простоит плюсовая температура в Тюмени

Синоптики рассказали, сколько простоит плюсовая температура в Тюмени

7 ноября 2023, 14:48
Фото: 1MI
Дневная температура в Тюмени будет достигать +2 градусов и продержится такой до середины ноября. Единственные дни, когда тюменцы будут наблюдать минусовую температуру воздуха — 14 и 15 ноября — тогда столбики термометра опустятся до -2 и -1 градусов соответственно.

Помимо плюсовой погоды тюменцев в ближайшие две недели ожидают осадки в виде мокрого снега, а 15 и 16 ноября эти осадки будут сопровождаться и сильными порывами ветра, достигающими 15-16 метров в секунду.

Из России выдворят мигрантку, родившуюся и прожившую в Тюменской области более 20 лет
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» писал о том, что на тюменской трассе насмерть сбили пешехода. Как пояснили в ГИБДД по Тюменской области, 38-летний житель Тобольска шел по проезжей части трассы в попутном направлении с движением транспорта. У погибшего мужчины не было световозвращающих элементов, которые обязательны при движении по загородным дорогам.

Читайте также:
В Тюмени ожидается резкое ухудшение погодыПогода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на выходные 10 и 11 сентябряВ Тюмени сегодня будет тепло и солнечно
#Общество#Тюмень#Погода#Ветер#Температура#Осадки#Дмитрий Балобанов
Подпишитесь
«Запретят рыбалку из-за Казахстана?»: как иссыхающая Тура может лишить рыбаков улова
Сегодня, 07:38
В Тюмени таксисты разводят пассажиров на платное ожидание
Сегодня, 07:20
«Череда страданий»: в ноябре тюменцев атакует еще несколько магнитных бурь
Сегодня, 11:33
Как сейчас живет тюменский ребенок-маугли
Сегодня, 04:51
Сколько стоит получить автомобильные права? Все цены и автошколы Тюмени
Сегодня, 08:26
«Протест, товарищи!»: в Тюмени вопреки запрету отметили годовщину Великого Октября
Сегодня, 08:10