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Updated Сегодня, 09:32

Утонувшего мужа сотрудницы ТОСЭР не могут найти из-за вставшего льда

Пропавшего мужа сотрудницы ТОСЭР ищут на реке в Тюменской области

7 ноября 2023, 09:30
Фото: 1MI

Утонувшего мужа сотрудницы ТОСЭР не могут найти из-за вставшего льда

Пропавшего мужчину искали три дня. Пока водолазам удалось найти только спасательный жилет.

На реке в Уватском районе пропал муж сотрудницы Тюменской областной службы экстренного реагирования. Как сообщили в самом учреждении, поиски пришлось временно приостановить.

Водолазы искали мужчину на протяжении трех дней, но им помешал лед, вставший на реке. Все, что им удалось найти на данный момент — спасательный жилет.

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Ранее «Наш город» сообщал, что в Заводоуковске под лед провалился ребенок. Мальчика вытащили из ледяной воды неравнодушные люди, а прибывшие на место происшествия спасатели помогли ему согреться.

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#Происшествия#Тюменская область#Поиск людей#Спасатели#Пропавшие#Поиск человека#Поиски пропавших#Утонувшие#Поиск#Любовь Селезнева
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