Пропавшего мужа сотрудницы ТОСЭР ищут на реке в Тюменской области

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
На реке в Уватском районе пропал муж сотрудницы Тюменской областной службы экстренного реагирования. Как сообщили в самом учреждении, поиски пришлось временно приостановить.
Водолазы искали мужчину на протяжении трех дней, но им помешал лед, вставший на реке. Все, что им удалось найти на данный момент — спасательный жилет.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Заводоуковске под лед провалился ребенок. Мальчика вытащили из ледяной воды неравнодушные люди, а прибывшие на место происшествия спасатели помогли ему согреться.