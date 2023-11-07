Потеряете все: аферисты нашли новый способ обмана тюменцев

Posted Сегодня, 03:28
Published Сегодня, 03:28
Modified Сегодня, 03:30
Updated Сегодня, 03:30
Мошенник нашли новый способ обмана тюменцев. Людям звонят и сообщают, что им в срочном порядке нужно обменять старые купюры номиналом в 1 000 и 5 000 рублей на новые, вышедшие в октябре.
В Центробанке заявили, что никакого срочного обмена не существует. Обновленные банкноты поступают в оборот постепенно, так как нужно время на адаптацию оборудования. Старые купюры будут держаться в обороте наравне с новыми и не аннулируются.
Тюменцам также напомнили, что купюры обновляются по мере износа, на эту процедуру могут уйти несколько лет.
Ранее «Наш город» сообщил, что новые купюры номиналом в 1 000 и 5 000 рублей уже поступили в оборот. На них изображены новые достопримечательности, но цветовая палитра осталась прежней.