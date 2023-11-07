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Published Сегодня, 03:28

Modified Сегодня, 03:30

Updated Сегодня, 03:30

Потеряете все: аферисты нашли новый способ обмана тюменцев

Потеряете все: аферисты нашли новый способ обмана тюменцев

7 ноября 2023, 03:28
Фото: 1MI
Мошенники пытаются убедить людей, что старые купюры скоро аннулируют. Чтобы не лишиться денег, их нужно срочно обменять.

Мошенник нашли новый способ обмана тюменцев. Людям звонят и сообщают, что им в срочном порядке нужно обменять старые купюры номиналом в 1 000 и 5 000 рублей на новые, вышедшие в октябре.

В Центробанке заявили, что никакого срочного обмена не существует. Обновленные банкноты поступают в оборот постепенно, так как нужно время на адаптацию оборудования. Старые купюры будут держаться в обороте наравне с новыми и не аннулируются.

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Тюменцам также напомнили, что купюры обновляются по мере износа, на эту процедуру могут уйти несколько лет.

Ранее «Наш город» сообщил, что новые купюры номиналом в 1 000 и 5 000 рублей уже поступили в оборот. На них изображены новые достопримечательности, но цветовая палитра осталась прежней.

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#Общество#Экономика#Тюменская область#Банк#Деньги#Мошенничество#Аферисты#Купюры#Обман#Любовь Селезнева
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