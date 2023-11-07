Подведены итоги прошедшего в Самарканде Веронского Евразийского экономического форума

Posted Сегодня, 19:13
Published Сегодня, 19:13
Modified Сегодня, 19:13
Updated Сегодня, 19:13
Как сообщает gorod55.ru, девиз форума этого года — «Экономика доверия и дипломатия бизнеса от Атлантического океана до Тихого». Обсуждения касались новых технологий, управленческих методик и инвестиционных моделей, которые должны способствовать модернизации промышленных и аграрных секторов, росту эффективности энергетической, транспортной и логистической инфраструктуры.
За организацию XVI Веронского Евразийского экономического форума отвечали некоммерческая ассоциация «Познаем Евразию» (Италия), а также Министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана и Фонд Росконгресс.
Участниками отраслевого события стали видные политики и общественники, экономисты, предприниматели, представители финансовых институтов, которые вели дискуссии о масштабировании экономического и торгового сотрудничества в рамках развития Большой Евразии.
В ходе двухдневной деловой программы было проведено несколько сессий, где обсуждались самые актуальные механизмы торгового, инвестиционного и технологического партнерства евразийских стран, а также возможности развития сырьевых и энергетических рынков.
Деловое и политическое сообщество, представляющее евразийское пространство, придает приоритетное значение деятельности по стабилизации единого рынка континента.
«Веронский Евразийский экономический форум исторически является площадкой, которая работает для достижения одной цели — объяснить и с цифрами на руках показать взаимовыгодность сотрудничества на общем пространстве от Лиссабона до Владивостока. Евразийский экономический форум состоялся в очень важное время: именно сегодня формируются не только новые правила игры в мире, но и контуры нового экономического уклада», — подчеркнул значение данного события советник российского президента Антон Кобяков.
Веронский экономический форум, который имеет немалое значение для развития бизнеса, в 2023 году в очередной раз смог организовать обширную культурную программу. У всех гостей и участников остались яркие впечатления от кинофестиваля нового итальянского кино N.I.C.E., музыкального концерта «Звезды Сан-Ремо», выставки керамики мастеров Флоренции и Самарканда, которые имеют статус городов-побратимов.