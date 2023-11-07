Педагогический путь домой, в Россию

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
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Updated Сегодня, 06:46
Каждый педагогический вуз в новых регионах — это буквально кузница будущего. И на плечах ректора лежит огромная ответственность.
Исполняющая обязанности ректора самого молодого вуза России — Азовского государственного педагогического университета (АГПУ) — Екатерина Ивановна Степанюк рассказала о своем «возвращении в родную гавань» и раскрыла основные исторические факты в становлении и развитии своего вуза в интервью известному журналисту, члену общественной палаты РФ Александру Малькевичу для проекта «Путь домой».
О героине
Екатерина Ивановна душой болеет за родной Бердянск, за будущее своей Родины, поэтому она всегда была активным участником общественной жизни. Так, 10 сентября 2023 года Екатерина Степанюк была избрана депутатом законодательного собрания Запорожской области, а до этого женщина возглавляла Общественную палату своего региона.
Приняв участие в кадровом конкурсе «Лидеры возрождения. Запорожская область», Екатерина Ивановна стала полуфиналисткой, и вошла бы в число победителей, но ее назначили руководить родным вузом. Ведь она знает о нем все!
Новая должность
Азовский государственный педагогический университет (бывший Бердянский государственный педагогический университет) является для Екатерины Ивановны Степанюк родным, поскольку именно здесь она получила профессии учителя начальных классов и практического психолога, окончила аспирантуру, защитила диссертацию по теме «Формирование исследовательских умений будущих учителей начальной школы в процессе проектной деятельности» и стала кандидатом педагогических наук. Также в стенах родного вуза Екатерина Ивановна начала свою профессиональную деятельность и за 15 лет прошла путь «от ассистента до доцента кафедры». На пост ректора женщина не стремилась: последние годы она работала в другом учебном заведении — Мелитопольском государственном университете, где занимала должность декана Гуманитарного факультета. Однако судьба распорядилась иначе.
Первые тревожные сигналы
«Когда случились события в 2014 году, и было провозглашено украинской властью почитание героев „Небесной сотни“, к нам в педагогический вуз пришли рекомендации о том, что необходимо чтить память этих псевдогероев, — вспоминает Екатерина Степанюк. — Я в свое время работала заместителем декана по воспитательной работе и очень хорошо знаю, как отслеживалось наличие всех таких мероприятий в календарном плане. Это было очень жестко».
*»Небесной сотней» называют погибших во время февральских протестных акций на улице Институтской в центре Киева.
Транслируемые украинской властью ценности не откликались Екатерине Ивановне, она прекрасно понимала, что «это были нацистские идеи», поэтому так ждала освобождения от навязанного режима.
Стены вуза «дышат» историей и помнят своих героев
История педагогического университета восходит к 1872 году. Именно тогда был подписан указ о создании в Бердянске мужской гимназии. «Четыре года шло строительство, и 19 августа 1876 года освященный корпус мужской гимназии был торжественно открыт», — рассказывает исполняющая обязанности ректора вуза.
С первой трети ХХ века до начала 2000-х годов Бердянский педагогический институт носил имя советской летчицы, одной из первых женщин, удостоенных звания Героя Советского Союза, Полины Денисовны Осипенко (1907–1939) — уроженки Бердянского района.
В память о землячке совсем недавно на фасаде общежития АГПУ появился мурал с изображением значимой личности. Герой Советского Союза Полина Осипенко не имеет отношения к педагогической науке, но ее портрет на стене здания имеет очень большое педагогическое значение — теперь будущие школьные учителя чтут память настоящих героев!
Большое значение для вуза имеет русский морской офицер, один из руководителей Севастопольского восстания 1905 года Петр Петрович Шмидт (1867–1906) — выпускник Бердянской мужской гимназии, известный также как лейтенант Шмидт. Его бюст встречает студентов, преподавателей и гостей учебного заведения при входе в университет, а с 1980 года в Бердянске функционирует Мемориальный дом-музей П. П. Шмидта, посвященный как самому лейтенанту, так и его отцу — тоже Петру Петровичу Шмидту — градоначальнику Бердянска и также выпускнику мужской гимназии.
Есть и достойные педагоги, чью память чтут в стенах вуза. Одним из таких является российский педагог, публицист, деятель образования, организатор земских школ Николай Александрович Корф (1834–1883). Он не был выпускником гимназии, но провел «очень важный учительский съезд» в здании будущего университета, его идеи внесли вклад в развитие системы образования. «Этот съезд проходил в помещении, где сейчас у нас находится актовый зал. И по результатам данного собрания был принят ряд определяющих документов, направленных на развитие образования в Запорожской и Донецкой областях, потому что сам Корф был родом из села Нескучного Донецкой области», — рассказывает Екатерина Степанюк.
Что дает силы?
Бердянск — родина Екатерины Ивановны. Город располагается на берегу Азовского моря, что позволяет ей с удовольствием проводить свободное от работы и общественной деятельности время и заряжаться положительной энергией. «Я родилась в Бердянске, выросла в Бердянске, закончила университет в Бердянске. Очень люблю свой родной город, люблю отдыхать у моря», — делится женщина.
Азовский государственный педагогический университет находится недалеко от моря, поэтому у студентов вуза есть уникальная возможность не только получать профессиональные знания, но и качественно отдыхать.
«Я искренне рада, что мы вернулись домой, в Россию»
Когда в 2022 году началась специальная военная операция, Екатерина Ивановна Степанюк как педагог очень обрадовалась этому, потому что «ждала появления возможности интегрироваться и работать в российском образовательном пространстве».
«Путь домой для меня — это возможность вернуться в родную гавань. И то, что мы вместе с Россией, и мы развиваемся, и развивается наш университет — это большая гордость, честь и ответственность для меня. Мое огромное желание — сделать так, чтобы университет процветал, выпускал достойных педагогов, действительно готовил педагогов будущего поколения России», — говорит женщина.
Более того, в этом году Екатерина Ивановна начала заниматься докторским исследованием «по вопросам адаптации будущих педагогических работников в общероссийское образовательное пространство». Женщине интересно изучать данный вопрос, а также «работать над всеми гражданскими инициативами, которые сейчас открываются».