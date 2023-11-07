«Норникель» приступил к реализации программы по улучшению экологии в Норильске

Posted Сегодня, 17:37
Published Сегодня, 17:37
Modified Сегодня, 17:39
Updated Сегодня, 17:39
Примечательно, что именно Норильск стал тем самым городом, который полным ходом внедряет передовые технологии, способные принципиально изменить все нормы защиты окружающей среды без закрытия производств. Об этом сообщают «Новые известия».
Основное вещество, которое накапливается в атмосфере и загрязняет городской воздух, — это диоксид серы. Впрочем, для устранения данной проблемы запущена «Серная программа». Задачи по ее реализации решает «Норникель».
Диоксид серы — это побочный продукт деятельности предприятий «Норникеля», образующийся в процессе производства меди, никеля, кобальта и палладия — тех самых «зеленых металлов», которые необходимы для развития экологичных технологий: электромобилей, водородной энергетики и генераторов электричества из возобновляемых источников. В то же время потребность в диоксиде серы отмечают на производствах, связанных с развитием неатомной, водородной энергетики.
Производимые в Красноярском крае кобальт и медь нужны для создания системы мировой возобновляемой энергетики. Таким образом, принимая во внимание все побочные эффекты производства, следует учесть: возобновляемые источники энергии призваны защитить нашу Землю от климатической катастрофы.
Тем не менее экологическим проблемам Норильска срочно требуется эффективное решение, поэтому «Норникель» запустил комплексную программу, целью которой является значительное снижение объема вредных выбросов в атмосферу и существенное улучшение экологической обстановки в городе после закрытия старого никелевого производства и переноса его мощностей на другие площадки, которые работают за пределами города. Подобные меры способствуют снижению уровня загрязнения воздуха в самом Норильске на 30%. Сейчас в городе идет активное внедрение уникальной технологии, направленной на максимальную нейтрализацию вредных выбросов и устранение проблемы загрязнения атмосферы.
В основе работы нового метода лежит практика по улавливанию диоксида серы и его переработке в серную кислоту. Полученное вещество нейтрализуют посредством использования известняка. В итоге на выходе образуется гипс — вещество, абсолютно безопасное и нейтральное с точки зрения воздействия на окружающую среду. Ожидается, что проект под названием «Серная программа» будет использоваться на производствах в масштабах всей России. Программа действует в рамках федпроекта по экологии «Чистый воздух».
Глава «Норникеля» Владимир Потанин указал, что проект по улучшению экологической ситуации в Красноярском крае продолжают реализовывать даже в условиях введения международных санкций против РФ.
В рамках реализации экологического проекта были построены цеха, которые по своим площадям не уступают действующему производству. Когда работу новых комплексов по утилизации диоксида серы начнут на полную мощность, один только Надеждинский завод Красноярского края обеспечит производство около 4 миллионов тонн гипса в год. Это почти столько же, сколько сегодня выпускают на всех профильных предприятиях страны.
«Норникель» при содействии крупнейшего отечественного производителя строительно-отделочных материалов «Волма» уже закончил испытания гипса, первые партии которого выпустили с использованием мощностей «Серной программы». Заключение по результатам испытаний: материал полностью годится для изготовления строительных смесей.