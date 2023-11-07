«Норникель» приступил к реализации программы по улучшению экологии в Норильске

Тем не менее экологическим проблемам Норильска срочно требуется эффективное решение, поэтому «Норникель» запустил комплексную программу, целью которой является значительное снижение объема вредных выбросов в атмосферу и существенное улучшение экологической обстановки в городе после закрытия старого никелевого производства и переноса его мощностей на другие площадки, которые работают за пределами города. Подобные меры способствуют снижению уровня загрязнения воздуха в самом Норильске на 30%. Сейчас в городе идет активное внедрение уникальной технологии, направленной на максимальную нейтрализацию вредных выбросов и устранение проблемы загрязнения атмосферы.