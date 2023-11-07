На тюменской трассе насмерть сбили пешехода

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
Modified Сегодня, 05:34
Updated Сегодня, 05:34
Как пояснили в ГИБДД по Тюменской области, 38-летний житель Тобольска шел по проезжей части трассы в попутном направлении с движением транспорта. У погибшего мужчины не было световозвращающих элементов, которые обязательны при движении по загородным дорогам».
Обстоятельства произошедшей трагедии выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что 6 ноября на федеральной трассе Тюмень — Омск произошло массовое ДТП. Погиб один человек, двое получили ранения и были госпитализированы.