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Published Сегодня, 05:32

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Updated Сегодня, 05:34

На федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск насмерть сбили пешехода

На тюменской трассе насмерть сбили пешехода

7 ноября 2023, 05:32
Фото: ГИБДД

На федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск насмерть сбили пешехода

Трагедия произошла в понедельник вечером на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. На 128-м километре трассы в Ярковском районе под колеса ГАЗели попал пешеход. От полученных травм мужчина скончался на месте ЧП до приезда медиков.
Сюжет
ДТП

Как пояснили в ГИБДД по Тюменской области, 38-летний житель Тобольска шел по проезжей части трассы в попутном направлении с движением транспорта. У погибшего мужчины не было световозвращающих элементов, которые обязательны при движении по загородным дорогам».

Обстоятельства произошедшей трагедии выясняются.

Ранее «Наш Город» писал, что 6 ноября на федеральной трассе Тюмень — Омск произошло массовое ДТП. Погиб один человек, двое получили ранения и были госпитализированы.

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