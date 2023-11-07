На ремонт пешеходных переходов в Тобольске потратят 14 миллионов рублей

Posted Сегодня, 02:54
Published Сегодня, 02:54
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Мэрия Тобольска ищет подрядчика, который до середины декабря отремонтирует 11 пешеходных переходов. На сайте Госзакупок сообщается, что на проведение работ ему выделят 14 миллионов рублей.
В документе уточняется, что подрядчик должен будет привести в нормативное состояние дорожные знаки в заранее обговоренных местах и пешеходные переходы в исторической части города. Также в план входит монтаж и настройка оборудования.
Ранее «Наш Город» сообщал, что на ремонт Дворца спорта в Тюмени потратят 285 миллионов рублей. Объект был закрыт в декабре 2022 года из-за дефектов конструктивных элементов здания.