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На ремонт пешеходных переходов в Тобольске потратят 14 миллионов рублей

На ремонт пешеходных переходов в Тобольске потратят 14 миллионов рублей

7 ноября 2023, 02:54
Фото: 1MI
В тендере указаны места, где запланирован ремонт и обязанности, которые лягут на подрядчика. Работы должны быть завершены до середины декабря.

Мэрия Тобольска ищет подрядчика, который до середины декабря отремонтирует 11 пешеходных переходов. На сайте Госзакупок сообщается, что на проведение работ ему выделят 14 миллионов рублей.

В документе уточняется, что подрядчик должен будет привести в нормативное состояние дорожные знаки в заранее обговоренных местах и пешеходные переходы в исторической части города. Также в план входит монтаж и настройка оборудования.

На ремонт моста в Тюменской области потратят 161 миллион рублей
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Ранее «Наш Город» сообщал, что на ремонт Дворца спорта в Тюмени потратят 285 миллионов рублей. Объект был закрыт в декабре 2022 года из-за дефектов конструктивных элементов здания.

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#Общество#Тюменская область#Ремонт#Тобольск#Госзакупки#Ремонт дорог#Тендеры#Подрядчик#Любовь Селезнева
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