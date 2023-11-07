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Из-за санкцией в Тюмени взлетели цены на игрушки

Из-за санкцией в Тюмени взлетели цены на игрушки

7 ноября 2023, 16:37
Фото: 1MI
В Тюмени взлетели цены на детские конструкторы от фирмы Lego, ушедшей с отечественного рынка из-за наложенных санкций. Несмотря на уход компании, новые наборы продолжают завозить в страну, сообщает URA.RU.
Сюжет
Санкции

В Тюменских магазинах цены на конструкторы Lego взлетели в среднем на 1,5 тысячи рублей. Ранее компания ушла с российского рынка из-за санкций в отношении страны. После ухода Lego официальный партнер компании запустил мультибрендовую сеть под другим названием, где продаются не только конструкторы ушедшей компании, но и похожие товары от других производителей.

Однако новые товары Lego продолжают поступать — правда происходит это с опозданием от мирового релиза на несколько месяцев. Несмотря на смену названий выпускающих магазинов, названия новых наборов остаются оригинальными.

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Ранее «Наш город» писал о взлете цен на овощи. Значительно выросла стоимость свежих овощей — рост составил от 14 до 17%. Если еще неделю назад килограмм огурцов стоил 105 рублей, то сегодня уже 123, килограмм томатов подорожал со 144 до 165 рублей.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Рост цен#Цены#Магазины#Санкции#Игрушки#Дмитрий Балобанов
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