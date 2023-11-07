Из-за санкцией в Тюмени взлетели цены на игрушки

Posted Сегодня, 16:37
Published Сегодня, 16:37
Modified Сегодня, 16:39
Updated Сегодня, 16:39
В Тюменских магазинах цены на конструкторы Lego взлетели в среднем на 1,5 тысячи рублей. Ранее компания ушла с российского рынка из-за санкций в отношении страны. После ухода Lego официальный партнер компании запустил мультибрендовую сеть под другим названием, где продаются не только конструкторы ушедшей компании, но и похожие товары от других производителей.
Однако новые товары Lego продолжают поступать — правда происходит это с опозданием от мирового релиза на несколько месяцев. Несмотря на смену названий выпускающих магазинов, названия новых наборов остаются оригинальными.
Ранее «Наш город» писал о взлете цен на овощи. Значительно выросла стоимость свежих овощей — рост составил от 14 до 17%. Если еще неделю назад килограмм огурцов стоил 105 рублей, то сегодня уже 123, килограмм томатов подорожал со 144 до 165 рублей.