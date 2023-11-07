Из-за санкцией в Тюмени взлетели цены на игрушки

В Тюменских магазинах цены на конструкторы Lego взлетели в среднем на 1,5 тысячи рублей. Ранее компания ушла с российского рынка из-за санкций в отношении страны. После ухода Lego официальный партнер компании запустил мультибрендовую сеть под другим названием, где продаются не только конструкторы ушедшей компании, но и похожие товары от других производителей.