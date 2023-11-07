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Posted Сегодня, 06:26

Published Сегодня, 06:26

Modified Сегодня, 06:28

Updated Сегодня, 06:28

Из России выдворят мигрантку, родившуюся и прожившую в Тюменской области более 20 лет

Из России выдворят мигрантку, родившуюся и прожившую в Тюменской области более 20 лет

7 ноября 2023, 06:26
Фото: 1MI
Женщина родилась в селе Омутинское и прожила там большую часть своей жизни. Теперь ее выдворяют из России из-за того, что она 10 лет прожила в Азербайджане.
Сюжет
Суд

Гражданка Азербайджана проживала в Тюменской области с 2004 года, но по решению суда будет выдворена из России из-за отсутствия документов.

Женщина признала вину и пояснила, что родилась и выросла в селе Омутинское. Когда ей было около 10 лет, она с родителями уехала в Азербайджан, где семья проживала до мая 2014 года, а после снова вернулась в тюменское село.

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Суд назначил женщине наказание в виде административного штрафа в размере двух тысяч рублей с выдворением за пределы России.

Ранее «Наш город» сообщал, что активисты начали сбор подписей против мигрантов. Некоторые тюменцы считают, что это напрасно и встали на защиту иностранных специалистов.

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#Общество#Тюменская область#Суд#Мигранты#Тюменцы#Нелегальные мигранты#Любовь Селезнева
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