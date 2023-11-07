Из России выдворят мигрантку, родившуюся и прожившую в Тюменской области более 20 лет

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
Гражданка Азербайджана проживала в Тюменской области с 2004 года, но по решению суда будет выдворена из России из-за отсутствия документов.
Женщина признала вину и пояснила, что родилась и выросла в селе Омутинское. Когда ей было около 10 лет, она с родителями уехала в Азербайджан, где семья проживала до мая 2014 года, а после снова вернулась в тюменское село.
Суд назначил женщине наказание в виде административного штрафа в размере двух тысяч рублей с выдворением за пределы России.
Ранее «Наш город» сообщал, что активисты начали сбор подписей против мигрантов. Некоторые тюменцы считают, что это напрасно и встали на защиту иностранных специалистов.