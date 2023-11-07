Итоги дня в Тюмени: Тура останется без рыбы, штрафы за лезгинку, развод от таксистов

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:40
Updated Сегодня, 15:40
Жители Тюмени пожаловались на недобросовестность водителей такси «Яндекс». Они, как заметил один из клиентов агрегатора, освоили новый способ предпринимательской деятельности.
По его словам, водители приезжают на заказ, ждут несколько секунд, затем, отъехав в сторонку, отменяют поездку. В итоге с пассажира снимают стоимость платного ожидания и за отмену поездки.
«Чтобы вернуть свои финансы пассажирам долго приходится объяснять все сотрудникам поддержки „Яндекс Такси“. В свое оправдание таксист говорит, что у него зависла программа», — пояснил подписчик «Нашего Города».
Уровень воды в Туре продолжает падать. Обмеление уже привело к повышению концентрации вредных веществ в реке, а это в свою очередь может привести к массовой гибели рыбы.
«С развитием промышленности и ситуацией с обмелением, мы можем говорить о том, что концентрация вредных веществ в реке значительно выше обычного показателя. Более того, процент примесей может быть рекордным, что может сказаться на всех сферах жизни области, где используется эта вода», — пояснила «Нашему городу» эколог Надежда Карташова.
Эксперты также уверены, что засуха прошлого лета и рекордное снижение воды в Туре — уже могло привести к тому, что рыбы стало меньше. А та, что осталась — может быть опасной для здоровья человека.
«Ловля рыбы вблизи города и объектов промышленности крайне опрометчивое занятие. А в условиях вероятной опасности, связной с обмелением, от рыбалки в водоемах области стоит отказаться», — отметила врач-инфекционист Татьяна Галиева.
Коммунисты Тюмени отметили 106-летнюю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции — шествием. Несмотря на то что власти города запретили его проводить, активисты, встретившись у «Геолога», дошли до площади Борцов Революции. Из-за вето мэрии, передвигаться сторонникам партии пришлось по тротуарам и без флагов.
«Администрация города Тюмени в очередной раз отказала в согласовании проведения демонстрации и митинга 7 ноября 2023 года в честь 106-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Хотя эту годовщину Великого Октября мы встречаем на крутом повороте истории», — прокомментировал Александр Черепанов.
Как оказалось, в мэрию были направлены два прошения от коммунистов — на проведение митинга и шествия. Первый власти разрешили.
Тюменские власти планируют ослабить запрет на запуски дронов. Проект документа о смягчении ограничений уже подготовлен. Окончательные правки в него внесут после того, как будет точно понятно, на какой высоте допустимы полеты беспилотников.
Однако разрешения на дроны не коснется территорий, где размещаются стратегически важный объекты.
В минувшие выходные несколько молодых мужчин устроили танцевальный батл прямо посреди дороге. Инцидент с лезгинкой случился в центре города, где почти всегда очень активное транспортное движение. Веселье парней снимал на камеру видеооператор, а также очевидцы — последние и разместили ролик в соцсетях.
Благодаря видео, личности нескольких танцоров уже установлены. Всем им выписаны штрафы за нарушение ПДД. Однако одному из них танец обойдется дороже всех — на нем висит 31 неоплаченный штраф. Полицейские намерены привлечь тюменца к административной ответственности.