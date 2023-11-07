Готовим фотоаппараты: полярное сияние озарит небо вновь на этой неделе

Между тем, член-корреспондент РАН, директор Института космических исследований академии Анатолий Петрукович пояснил РБК, что красный цвет — это полярное сияние на больших высотах, они менее яркие. Где-то на 100 км сияние имеет зеленые оттенки, а на 200–300 км красные.