Готовим фотоаппараты: полярное сияние озарит небо вновь на этой неделе

Posted 7 ноября 2023, 08:23
Published 7 ноября 2023, 08:23
Modified 7 ноября 2023, 08:25
Updated 7 ноября 2023, 08:25
В связи с чем, вполне вероятно, что у жителей тюменского региона опять появится возможность насладиться потрясающим зрелищем.
Напомним, с 5 на 6 ноября небо над Тюменской областью озарило полярное сияние. Первые зелено –красные всполохи появились в небе в районе 10 часов вечера 5 ноября. Институт прикладной физики зафиксировал в это время сильную магнитную бурю (уровень G3).
Некоторые тюменцы озадачились красным цветом полярного сияния. «Эксперты» даже сообщили, что красные оттенки в сиянии не сулят ничего хорошего.
«Северное сияние — это эффект, который появляется при проникновении космической радиации на Землю сквозь магнитное поле, и ничего хорошего в этом нет. В полярных широтах это ещё допустимо: туда поле нашей планеты перенаправляет удар. Но если сияние перестаёт быть северным и появляется ближе к экватору, то это говорит о том, что магнитное поле Земли недостаточно защищает нас от космической радиации. А красный цвет означает, что проникающая радиация настолько жёсткая, что начинает „выжигать“ из атмосферы кислород, что и придаёт сиянию красный оттенок», — сообщили тюменцы в соцсетях.
Между тем, член-корреспондент РАН, директор Института космических исследований академии Анатолий Петрукович пояснил РБК, что красный цвет — это полярное сияние на больших высотах, они менее яркие. Где-то на 100 км сияние имеет зеленые оттенки, а на 200–300 км красные.
Напомним, тюменцы фотокадрами полярного сияния в ночь с 5 на 6 ноября жители Тюменской области активно делились в социальных сетях. Невероятные фото можно посмотреть здесь.