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Posted 7 ноября 2023, 08:23

Published 7 ноября 2023, 08:23

Modified 7 ноября 2023, 08:25

Updated 7 ноября 2023, 08:25

Готовим фотоаппараты: полярное сияние озарит небо вновь на этой неделе

7 ноября 2023, 08:23

Полярное сияние озарит тюменское небо вновь на этой неделе

Жители Тюменской области на этой неделе смогут вновь наблюдать потрясающее природное явление — полярное сияние. По данным ученых NASA, влияние солнечных бурь, вызванных выбросами массы на Солнце, продолжится до вечера пятницы.

В связи с чем, вполне вероятно, что у жителей тюменского региона опять появится возможность насладиться потрясающим зрелищем.

Напомним, с 5 на 6 ноября небо над Тюменской областью озарило полярное сияние. Первые зелено –красные всполохи появились в небе в районе 10 часов вечера 5 ноября. Институт прикладной физики зафиксировал в это время сильную магнитную бурю (уровень G3).

Некоторые тюменцы озадачились красным цветом полярного сияния. «Эксперты» даже сообщили, что красные оттенки в сиянии не сулят ничего хорошего.

«Северное сияние — это эффект, который появляется при проникновении космической радиации на Землю сквозь магнитное поле, и ничего хорошего в этом нет. В полярных широтах это ещё допустимо: туда поле нашей планеты перенаправляет удар. Но если сияние перестаёт быть северным и появляется ближе к экватору, то это говорит о том, что магнитное поле Земли недостаточно защищает нас от космической радиации. А красный цвет означает, что проникающая радиация настолько жёсткая, что начинает „выжигать“ из атмосферы кислород, что и придаёт сиянию красный оттенок», — сообщили тюменцы в соцсетях.

Между тем, член-корреспондент РАН, директор Института космических исследований академии Анатолий Петрукович пояснил РБК, что красный цвет — это полярное сияние на больших высотах, они менее яркие. Где-то на 100 км сияние имеет зеленые оттенки, а на 200–300 км красные.

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Напомним, тюменцы фотокадрами полярного сияния в ночь с 5 на 6 ноября жители Тюменской области активно делились в социальных сетях. Невероятные фото можно посмотреть здесь.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Природные явления
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