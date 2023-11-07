Для уволенной со скандалом жены директора тюменского театра открыли новую должность

Там же отметили, что Наталья Явныч на протяжении долгого времени занимала должность режиссера-постановщика Тюменского театра кукол. За более чем двадцать лет работы она поставила два десятка спектаклей, которые пользуются популярностью у зрителей. В их числе — «Гадкий утёнок», «Малыш и Карлсон», «Маленький принц», «Умка» и другие.