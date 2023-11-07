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Уволенной со скандалом жене директора тюменского театра нашли новую работу

Для уволенной со скандалом жены директора тюменского театра открыли новую должность

7 ноября 2023, 07:44
Фото: 1MI

Уволенной со скандалом жене директора тюменского театра нашли новую работу

Уволенная со скандалом весной этого года режиссер Тюменского театра кукол Наталья Явныч нашла себе новую работу. Супругу директора Театра кукол Романа Явныча назначили на должность художественного руководителя по направлению «Театральная деятельность».
«В ГАУК ТО „Тюменское концертно-театральное объединение“ появилась новая должность — художественный руководитель по направлению „Театральная деятельность“. На эту должность 3 ноября 2023 назначена Наталья Явныч, дипломированный режиссер», — сообщили в пресс-службе ТКТО.

Там же отметили, что Наталья Явныч на протяжении долгого времени занимала должность режиссера-постановщика Тюменского театра кукол. За более чем двадцать лет работы она поставила два десятка спектаклей, которые пользуются популярностью у зрителей. В их числе — «Гадкий утёнок», «Малыш и Карлсон», «Маленький принц», «Умка» и другие.

Напомним, конфликт между режиссером Натальей Явныч и творческим коллективом Тюменского театра кукол длился более года — с момента, как директором театра был назначен супруг режиссера Роман Явныч. По словам сотрудников театра, Явныч отдавал предпочтение своей жене при выборе режиссера для постановки спектакля.

От имени коллектива театра были направления обращения в прокуратуру с требованием принять необходимые меры. Ведомство организовало проверку, выявленные нарушения потребовало устранить. После этого Наталья Явныч покинула должность режиссера.

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