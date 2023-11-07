Для уволенной со скандалом жены директора тюменского театра открыли новую должность

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
Modified Сегодня, 07:46
Updated Сегодня, 07:46
«В ГАУК ТО „Тюменское концертно-театральное объединение“ появилась новая должность — художественный руководитель по направлению „Театральная деятельность“. На эту должность 3 ноября 2023 назначена Наталья Явныч, дипломированный режиссер», — сообщили в пресс-службе ТКТО.
Там же отметили, что Наталья Явныч на протяжении долгого времени занимала должность режиссера-постановщика Тюменского театра кукол. За более чем двадцать лет работы она поставила два десятка спектаклей, которые пользуются популярностью у зрителей. В их числе — «Гадкий утёнок», «Малыш и Карлсон», «Маленький принц», «Умка» и другие.
Напомним, конфликт между режиссером Натальей Явныч и творческим коллективом Тюменского театра кукол длился более года — с момента, как директором театра был назначен супруг режиссера Роман Явныч. По словам сотрудников театра, Явныч отдавал предпочтение своей жене при выборе режиссера для постановки спектакля.
От имени коллектива театра были направления обращения в прокуратуру с требованием принять необходимые меры. Ведомство организовало проверку, выявленные нарушения потребовало устранить. После этого Наталья Явныч покинула должность режиссера.