«Череда страданий»: в ноябре тюменцев атакует еще несколько магнитных бурь

Далее до 21 ноября включительно магнитное поле будет относительно спокойным, геоудары не будут превышать 2-3 баллов. Однако уже в 6 часов утра 22 ноября, по прогнозу синоптиков, ожидается буря мощностью в 5 баллов, она не утихнет до 6 утра 23 ноября, когда активность поля снизится до 4 баллов. Долго наслаждаться относительным спокойствием не удастся, ибо уже в 6 утра 24 ноября Тюмень атакует новая буря, силой в 5 баллов. Магнитосфера не успокоится до 6 утра 26 ноября.