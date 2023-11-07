«Череда страданий»: в ноябре тюменцев атакует еще несколько магнитных бурь

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Сегодня ближе к вечеру магнитное поле успокоится и его активность упадет до 2-3 баллов, однако магнитосфера взбунтуется вновь уже в 3 часа ночи 8 ноября. Только к 18 часам буря прекратится и метеозависимые тюменцы смогут почувствовать облегчение.
Далее до 21 ноября включительно магнитное поле будет относительно спокойным, геоудары не будут превышать 2-3 баллов. Однако уже в 6 часов утра 22 ноября, по прогнозу синоптиков, ожидается буря мощностью в 5 баллов, она не утихнет до 6 утра 23 ноября, когда активность поля снизится до 4 баллов. Долго наслаждаться относительным спокойствием не удастся, ибо уже в 6 утра 24 ноября Тюмень атакует новая буря, силой в 5 баллов. Магнитосфера не успокоится до 6 утра 26 ноября.
Оставшуюся часть ноября магнитное поле будет спокойным — до 29 ноября активность поля будет составлять 2-3 балла, а 30 ноября вовсе снизится до 1 балла.
Однако, как отмечают в Институте космических исследований, специалистам не всегда удается точно спрогнозировать магнитные бури на длительный срок. А потому метеозависимым тюменцам стоит внимательно сделать за прогнозом погоды и выбирать ресурсы, где указывается активность магнитного поля.
Но из магнитных бурь можно извлекать и плюсы, например, жители Тюменской области на этой неделе смогут вновь полюбоваться полярным сиянием. По данным ученых NASA, влияние солнечных бурь, атаковавших город 5 и 6 ноября, продолжится до вечера пятницы.
По словам тюменских фармацевтов, в периоды магнитных бурь в аптеках растут продажи обезболивающих препаратов, причем в почете у горожан сильнодействующие лекарства.
«Мы всегда рекомендуем отталкиваться от причины головной боли, а не решать вопрос обезболим. Часто в период магнитных бурь у людей с проблемами с сердечно-сосудистой системой шалит давление. Порою в этом в случае стоит выпить назначенное врачом лекарство от давление и симптом в виде головной боли пройдет. Ну, а если вам нужно именно обезболивающее, то не стоит пренебрегать мягкими препаратами, они тоже работают. Я также рекомендую избегать злоупотребление сильнодействующих лекарств», — посоветовала тюменцам фармацевт Екатерина Петрова.
Но также этот непростой период можно пережить вовсе без таблеток. Врач-терапевт Николай Сухов советует перед началом бури больше отдыхать и избегать стрессовых ситуаций. Не лишним будет наладить питание и на время отказаться от сладкого, соленого, жаренного и также от алкоголя.
«Постарайтесь не забывать делать утром зарядку, физическая активность тоже помогает. Минимизируйте употребление кофеина и энергетиков, пейте больше чая и натуральных напитков, это поможет вам наладить водно-щелочной баланс», — советует доктор.
Также Сухов советует чаще проветривать квартиру и выходить на прогулки. Если указанные способы все же не помогли, то можно выпить одну таблетку обезболивающего. Но пить сразу несколько ни в коем случае не нужно, это может усугубить ситуацию с вашим здоровьем.
Несмотря на то, что магнитные бури — явление вполне научное, больше значение этому явлению предают и ценители мистики и магии. Таролог Анастасия Рудакова предостерегает, что период магнитных бурь может стать переломным для многих тюменцев.
«22 ноября пред многими откроется правда, которая может быть неприятной. Это время принятие непростых решений, однако они будут очень важны для вашего будущего. Не стоит идти на поводу у эмоций, руководствуйтесь холодным умом и анализируйте все имеющиеся данные», — говорит таролог.
Следующая затяжная магнитная буря, которая приходиться на 24–26 ноября, по словам Рудаковой, будет переноситься намного проще. В эти дни не стоит принимать волевых решений, а смириться с течением жизни и поддастся ему.
«Несмотря на то, что вокруг будет хаос, внутри будет спокойно. Стоит уделить время близким людям и положиться на них. Если вы отделитесь естественному течению жизни, то сможете извлечь из этого периода много полезного», — говорит гадалка.
По раскладу Анастасии, ноябрь будет непростым в середине месяца, но к конце все неурядицы исчезнут и вы со спокойным сердцем сможете войти в новый месяц.