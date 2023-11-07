Бюджет Тюмени на 2024 год запланирован с дефицитом более 3 млрд рублей

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
«Утвердить основные характеристики бюджета города Тюмени на 2024 год: общий объем доходов в сумме 40 246 126 тыс. рублей; общий объем расходов в сумме 43 443 726 тыс. рублей; дефицит в сумме 3 197 600 тыс. рублей», — сказано в проекте бюджета.
Окончательно проект главного финансового документа города будет принят после публичных слушаний, которые пройдут 16 ноября в Тюменской гордуме.
Ранее народные избранники изучили отчеты мэрии по исполнению бюджета города в первой половине 2023 года.