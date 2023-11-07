Бюджет Тюмени на 2024 год запланирован с дефицитом более 3 млрд рублей

Власти Тюмени подготовили проект бюджета города на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов. На следующий год дефицит бюджета превысит 3 млрд рублей. Об этом говорится в распоряжении главы Тюмени от 2 ноября.

Сюжет Руслан Кухарук