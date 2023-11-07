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Бюджет Тюмени на 2024 год запланирован с дефицитом более 3 млрд рублей

Бюджет Тюмени на 2024 год запланирован с дефицитом более 3 млрд рублей

7 ноября 2023, 10:45
Фото: 1MI
Власти Тюмени подготовили проект бюджета города на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов. На следующий год дефицит бюджета превысит 3 млрд рублей. Об этом говорится в распоряжении главы Тюмени от 2 ноября.

 

«Утвердить основные характеристики бюджета города Тюмени на 2024 год: общий объем доходов в сумме 40 246 126 тыс. рублей; общий объем расходов в сумме 43 443 726 тыс. рублей; дефицит в сумме 3 197 600 тыс. рублей», — сказано в проекте бюджета.

Окончательно проект главного финансового документа города будет принят после публичных слушаний, которые пройдут 16 ноября в Тюменской гордуме.

Ранее народные избранники изучили отчеты мэрии по исполнению бюджета города в первой половине 2023 года.

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#Руслан Кухарук#Бюджет города#Гордума
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