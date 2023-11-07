Автоинспекторы оштрафовали танцоров за лезгинку посреди дороги в центре Тюмени

Во время проверки по факту инцидента, выяснилось, что у 23-летнего водителя «ВАЗа» есть своя компания-такси и на нем «висит» 31 неоплаченный штраф за нарушения ПДД. По этому факту тюменца ждут еще несколько протоколов.