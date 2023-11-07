Автоинспекторы оштрафовали танцоров за лезгинку посреди дороги в центре Тюмени

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
Всего к административной ответственности привлечены четверо участников танцевального Флешмоба, но автоинспекторы планируют найти и остальных танцоров.
«Полицейские установили личности нарушителей. 3 человека в возрасте 25-ти, 26-ти, 23-х лет привлечены к ответственности за нарушения ПДД в качестве пешеходов, со штрафом 500 рублей каждый. Наказали и водителя автомобиля — за нарушение разметки на дороге», — пояснили в ведомстве.
Во время проверки по факту инцидента, выяснилось, что у 23-летнего водителя «ВАЗа» есть своя компания-такси и на нем «висит» 31 неоплаченный штраф за нарушения ПДД. По этому факту тюменца ждут еще несколько протоколов.
Напомним, инцидент с танцами на проезжей части произошел накануне в вечернее время. Лезгинку мужчин записали на видео очевидцы, которым флешмоб мешал проехать. В соцсетях ролик вызвал бурную дискуссию.