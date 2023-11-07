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Автоинспекторы оштрафовали танцоров за лезгинку посреди дороги в центре Тюмени

Автоинспекторы оштрафовали танцоров за лезгинку посреди дороги в центре Тюмени

7 ноября 2023, 13:35
Фото: Госавтоинспекция Тюменской области/ВКонтакте
Инспекторы Тюменской Госавтоинспекции установили личности танцоров, перекрывших движение в центре города свадебной лезгинкой. Нарушителям ПДД выписаны штрафы, сообщает пресс-служба областного управления ГИБДД.
Фото: скрин - Госавтоинспекция Тюменской области/ВКонтакте

Всего к административной ответственности привлечены четверо участников танцевального Флешмоба, но автоинспекторы планируют найти и остальных танцоров.

«Полицейские установили личности нарушителей. 3 человека в возрасте 25-ти, 26-ти, 23-х лет привлечены к ответственности за нарушения ПДД в качестве пешеходов, со штрафом 500 рублей каждый. Наказали и водителя автомобиля — за нарушение разметки на дороге», — пояснили в ведомстве.

Во время проверки по факту инцидента, выяснилось, что у 23-летнего водителя «ВАЗа» есть своя компания-такси и на нем «висит» 31 неоплаченный штраф за нарушения ПДД. По этому факту тюменца ждут еще несколько протоколов.

Напомним, инцидент с танцами на проезжей части произошел накануне в вечернее время. Лезгинку мужчин записали на видео очевидцы, которым флешмоб мешал проехать. В соцсетях ролик вызвал бурную дискуссию.

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