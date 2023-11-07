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Published Сегодня, 07:34

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Администрация ответит: сразу четыре ребенка пострадали от собак в Тобольске

Администрация ответит: сразу четыре ребенка пострадали от собак в Тобольске

7 ноября 2023, 07:34
Фото: 1MI
Бездомные животные остаются актуальной проблемой. За каждый инцидент придется ответить городской администрации.
Сюжет
Суд

В Тобольскую межрайонную прокуратуру пожаловались родители, чьих детей покусали бездомные собаки.

Все четыре инцидента произошли в апреле и ноябре 2022 года. Дети получили травмы различной степени тяжести, им оказывалась медицинская помощь.

Межрайонная прокуратура направила в суд 4 иска с требованиями взыскать с администрации Тобольска компенсации в пользу детей.

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Каждый иск был удовлетворен. В общей сложности городская администрация выплатит пострадавшим детям 75 тысяч рублей.

Ранее «Наш город» рассказывал, что в Тобольске шумная семья с четырьмя собаками не дает соседям спокойно жить. Хозяева выводят питомцев гулять по ночам, из-за чего просыпаются жильцы всего подъезда.

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#Общество#Происшествия#Тюменская область#Суд#Прокуратура#Собаки#Тюменцы#Тобольск#Компенсации#Бездомные животные#Компенсация морального вреда#Любовь Селезнева
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