Администрация ответит: сразу четыре ребенка пострадали от собак в Тобольске

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
В Тобольскую межрайонную прокуратуру пожаловались родители, чьих детей покусали бездомные собаки.
Все четыре инцидента произошли в апреле и ноябре 2022 года. Дети получили травмы различной степени тяжести, им оказывалась медицинская помощь.
Межрайонная прокуратура направила в суд 4 иска с требованиями взыскать с администрации Тобольска компенсации в пользу детей.
Каждый иск был удовлетворен. В общей сложности городская администрация выплатит пострадавшим детям 75 тысяч рублей.
Ранее «Наш город» рассказывал, что в Тобольске шумная семья с четырьмя собаками не дает соседям спокойно жить. Хозяева выводят питомцев гулять по ночам, из-за чего просыпаются жильцы всего подъезда.