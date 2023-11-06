Житель Челябинска стал фигурантом уголовных дел из-за тезки из Тюмени

Posted Сегодня, 05:07
Published Сегодня, 05:07
Modified Сегодня, 05:09
Updated Сегодня, 05:09
О своей «преступной деятельности» челябинец узнал, когда пришел в МВД за получением справки для разрешения на оружие. В полученной бумаге он прочел о кражах, угрозах убийством, побоях и хулиганствах.
Теперь Никонов опасается, что из-за тюменского тезки и его криминальной биографии он не сможет устроиться на нормальную работу. Кроме того, проблемы с поиском работы могут возникнуть и у его детей, двух дочерей.
Заметим, что за свои деяния тюменец каждый раз получал условный срок. По мнению челябинца, хулиган из Тюмени мог предоставлять в суд справку об отсутствии судимостей, которую, вполне вероятно, ему выдавали по имени его законопослушного тёзки из Челябинска, передает тг-канал SHOT.
Ранее «Наш Город» писал, что директора тюменского мультицентра «Контора пароходства» задержала в аэропорту Кольцово служба безопасности из-за того, что ее перепутали с находящейся в федеральном розыске полной тезкой.