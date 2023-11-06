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Published Сегодня, 05:07

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Updated Сегодня, 05:09

Житель Челябинска стал фигурантом уголовных дел из-за тезки из Тюмени

Житель Челябинска стал фигурантом уголовных дел из-за тезки из Тюмени

6 ноября 2023, 05:07
Фото: 1MI
44-летний Сергей Никонов из Челябинска получил в МВД справку с кучей судимостей за преступления, которые он никогда не совершал. Как выяснилось, мужчину перепутали с его полным тезкой из Тюмени.
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Полиция

О своей «преступной деятельности» челябинец узнал, когда пришел в МВД за получением справки для разрешения на оружие. В полученной бумаге он прочел о кражах, угрозах убийством, побоях и хулиганствах.

Теперь Никонов опасается, что из-за тюменского тезки и его криминальной биографии он не сможет устроиться на нормальную работу. Кроме того, проблемы с поиском работы могут возникнуть и у его детей, двух дочерей.

Заметим, что за свои деяния тюменец каждый раз получал условный срок. По мнению челябинца, хулиган из Тюмени мог предоставлять в суд справку об отсутствии судимостей, которую, вполне вероятно, ему выдавали по имени его законопослушного тёзки из Челябинска, передает тг-канал SHOT.

Ранее «Наш Город» писал, что директора тюменского мультицентра «Контора пароходства» задержала в аэропорту Кольцово служба безопасности из-за того, что ее перепутали с находящейся в федеральном розыске полной тезкой.

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