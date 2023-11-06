В Тюменской области зафиксировали острый дефицит строителей

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Published Сегодня, 07:58
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При этом уровень предлагаемых зарплат в данной сфере, по данным аналитиков «Авито Работа» за последние месяца увеличился почти на 70% — до 68,6 тысяч рублей. По информации аналитиков Зарплата. Ру, средний размер предлагаемого заработка в отрасли строительства составляет 100-150 тысяч рублей (при наличии необходимой квалификации).
Между тем, по информации департамента труда и занятости населения Тюменской области, в этом году в регионе число безработных достигло минимального показателя за последние десять лет. На данный момент зарегистрировано 2,2 тысячи безработных (по данным на 2 ноября 2023 года).
Уровень регистрируемой безработицы составляет 0,3%. Работодателями Тюменской области заявлено 23 тысячи вакансий. В том числе 8,1 тысяча в таких сферах как ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, образование, обрабатывающие производства, сельское, торговля оптовая и розничная, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области, по данным Росстата, за год размер средней заработной платы вырос на 13,8%. В августе этого года она достигла 67 тысяч 850 рублей.