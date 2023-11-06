nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:58

Published Сегодня, 07:58

Modified Сегодня, 08:00

Updated Сегодня, 08:00

В Тюменской области зафиксировали острый дефицит строителей

В Тюменской области зафиксировали острый дефицит строителей

6 ноября 2023, 07:58
Фото: 1MI
В Тюменской области не хватает сотрудников с рабочими специальностями. В регионе требуется порядка 3,3 тысяч специалистов в строительной отрасли. Именно столько вакансий остаются свободными.

При этом уровень предлагаемых зарплат в данной сфере, по данным аналитиков «Авито Работа» за последние месяца увеличился почти на 70% — до 68,6 тысяч рублей. По информации аналитиков Зарплата. Ру, средний размер предлагаемого заработка в отрасли строительства составляет 100-150 тысяч рублей (при наличии необходимой квалификации).

Между тем, по информации департамента труда и занятости населения Тюменской области, в этом году в регионе число безработных достигло минимального показателя за последние десять лет. На данный момент зарегистрировано 2,2 тысячи безработных (по данным на 2 ноября 2023 года).

Уровень регистрируемой безработицы составляет 0,3%. Работодателями Тюменской области заявлено 23 тысячи вакансий. В том числе 8,1 тысяча в таких сферах как ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, образование, обрабатывающие производства, сельское, торговля оптовая и розничная, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области, по данным Росстата, за год размер средней заработной платы вырос на 13,8%. В августе этого года она достигла 67 тысяч 850 рублей.

Читайте также:
«Его я видела у Вечного огня»: мама погибшего тюменского офицера посвятила стих сынуВ Тюмени дебоширы разгромили табачный магазинКриминальному авторитету Зятьку поставили памятник в Ишиме
#Общество#Валентина Бурнашева#Строительство#Новости тюмени#Работа#Вакансии
Подпишитесь
В небе над Тюменью появилось северное сияние. Невероятные фото
Сегодня, 03:40
«Его я видела у Вечного огня»: мама погибшего тюменского офицера посвятила стих сыну
Сегодня, 07:27
Готовьте таблетки: на этой неделе на Тюмень обрушатся магнитные бури
Сегодня, 08:38
«Черная пятница» уже не та: тюменцы не верят в скидки и акции
Сегодня, 04:39
Криминальному авторитету Зятьку поставили памятник в Ишиме
Сегодня, 06:16