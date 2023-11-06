В тюменском селе в сквере установили БМП-1 из зоны СВО

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
«Теперь боевая машина будет радовать глаз жителей Ялуторовского района», — отметили представители «ЗапСибМашзавода» .
Восстановление БМП-1 осуществлялось при поддержке Общественной организации «Ветераны Пограничники Тюменской области».
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на минувшей неделе медали «Ветеран боевых действий» в торжественной обстановке вручили одиннадцати бойцам. Церемония состоялась в региональном филиале фонда «Защитники Отечества».