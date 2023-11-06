В тюменском селе в сквере установили БМП-1 из зоны СВО

Специалисты тюменского завода «ЗапСибМашзавод» вдохнули вторую жизнь в БМП-1, прибывшую из зоны специальной военной операции на Украине. Отреставрированную боевую машину установили в сквере Воинской славы и памяти в селе Памятное Ялуторовского района.