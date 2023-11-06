nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:16

Published Сегодня, 11:16

Modified Сегодня, 11:30

Updated Сегодня, 11:30

В тюменском селе в сквере установили БМП-1 из зоны СВО

В тюменском селе в сквере установили БМП-1 из зоны СВО

6 ноября 2023, 11:16
Фото: 1MI
Специалисты тюменского завода «ЗапСибМашзавод» вдохнули вторую жизнь в БМП-1, прибывшую из зоны специальной военной операции на Украине. Отреставрированную боевую машину установили в сквере Воинской славы и памяти в селе Памятное Ялуторовского района.
«Теперь боевая машина будет радовать глаз жителей Ялуторовского района», — отметили представители «ЗапСибМашзавода» .

Восстановление БМП-1 осуществлялось при поддержке Общественной организации «Ветераны Пограничники Тюменской области».

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на минувшей неделе медали «Ветеран боевых действий» в торжественной обстановке вручили одиннадцати бойцам. Церемония состоялась в региональном филиале фонда «Защитники Отечества».

Читайте также:
В Тюмени «вторичка» подорожала за месяц почти на 3%Появилось видео страшной аварии на трассе под ТюменьюГотовьте таблетки: на этой неделе на Тюмень обрушатся магнитные бури
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Машина#СВО
Подпишитесь
В небе над Тюменью появилось северное сияние. Невероятные фото
Сегодня, 03:40
«Его я видела у Вечного огня»: мама погибшего тюменского офицера посвятила стих сыну
Сегодня, 07:27
Готовьте таблетки: на этой неделе на Тюмень обрушатся магнитные бури
Сегодня, 08:38
В Тюменской области зафиксировали острый дефицит строителей
Сегодня, 07:58
«Черная пятница» уже не та: тюменцы не верят в скидки и акции
Сегодня, 04:39
Криминальному авторитету Зятьку поставили памятник в Ишиме
Сегодня, 06:16