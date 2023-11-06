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В октябре в Тюмени цены на вторичном рынке недвижимости выросли почти на 3%

В Тюмени «вторичка» подорожала за месяц почти на 3%

6 ноября 2023, 10:40
Фото: 1MI

В октябре в Тюмени цены на вторичном рынке недвижимости выросли почти на 3%

В Тюменской области в октябре стоимость квадратного метра на вторичном рынке недвижимости увеличилась на 2,9% — до 112 тысяч 328 рублей. Средняя стоимость квартиры увеличилась на 2,7% — до 5,9 миллионов рублей.

По данным аналитиков портала «Мир квартир», рост цен на «вторичку» в октябре был отмечен во всех регионах России — квартиры выросли в цене вслед за поднявшимися ценами на новостройки.

«Сейчас, когда ставки по кредитам растут, заемщики пытаются успеть получить одобрение в банках на старых условиях. Ну, а собственники жилья, пользуясь ситуацией, „накручивают“ ценники. Кроме того, те, кто купил новостройки по высоким ценам, теперь стремятся продать их на вторичном рынке не ниже цены покупки», — пояснил генеральный директор федерального портала Павел Луценко.

И добавил, что после того как ипотечные ставки достигнут максимума (вероятнее всего, в ноябре), рост цен на жилье остановится. А в сегменте старой «вторички» и ветхого фонда вовсе начнется падение.

По данным аналитиков Циан, падение спроса на недвижимость уже началось — некоторые клиенты уже сообщили, что приняли решение отложить покупку жилья на более поздний срок.

Ранее «Наш Город» писал, что ведущие банки повысили ставки по ипотечным кредитам. Рост составил от 1,4 до 2,4%.

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