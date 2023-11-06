В центре Тюмени азербайджанцы устроили празднование свадьбы на дороге

В Тюмени на перекрестке улиц Республики и Профсоюзной мусульмане в связи с празднованием свадьбы устроили танцы прямо на дороге. Видеоролик с национальными танцами опубликовали очевидцы в социальных сетях. На опубликованном видео видно, что свадебные танцы снимает на профкамеру оператор.

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