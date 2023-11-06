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Published Сегодня, 15:48

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Updated Сегодня, 15:50

В центре Тюмени азербайджанцы устроили празднование свадьбы на дороге

В центре Тюмени азербайджанцы устроили празднование свадьбы на дороге

6 ноября 2023, 15:48
Фото: 1MI
В Тюмени на перекрестке улиц Республики и Профсоюзной мусульмане в связи с празднованием свадьбы устроили танцы прямо на дороге. Видеоролик с национальными танцами опубликовали очевидцы в социальных сетях. На опубликованном видео видно, что свадебные танцы снимает на профкамеру оператор.
Сюжет
Свадьба
Видео: Тюмень с огоньком
«Азербайджанские свадьбы в Центре города Тюмени», — сообщил автор видео.

В комментариях под роликом тюменцы отметили, что «хорошо, что они просто станцевали, а не начали палить в воздух».

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на минувшей неделе представители движения «За жизнь» начали массовый сбор против въезда мигрантов на территорию РФ. Активисты считают, что увеличившееся число мигрантов в стране напрямую связано с ростом уровня преступности.

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