В центре Тюмени азербайджанцы устроили празднование свадьбы на дороге

Posted Сегодня, 15:48
Published Сегодня, 15:48
Modified Сегодня, 15:50
Updated Сегодня, 15:50
«Азербайджанские свадьбы в Центре города Тюмени», — сообщил автор видео.
В комментариях под роликом тюменцы отметили, что «хорошо, что они просто станцевали, а не начали палить в воздух».
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на минувшей неделе представители движения «За жизнь» начали массовый сбор против въезда мигрантов на территорию РФ. Активисты считают, что увеличившееся число мигрантов в стране напрямую связано с ростом уровня преступности.