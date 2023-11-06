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Posted Сегодня, 03:40

Published Сегодня, 03:40

Modified Сегодня, 06:30

Updated Сегодня, 06:30

В Тюмени жители наблюдали полярное сияние

В небе над Тюменью появилось северное сияние. Невероятные фото

6 ноября 2023, 03:40
Фото: читатель "Нашего Города"

В Тюмени жители наблюдали полярное сияние

Жители Тюменской области в воскресенье вечером стали свидетелями необычного для юга региона природного явления — северного сияния.
Село ИсетскоеСело Исетское
Село ИсетскоеСело Исетское
Село АндрюшиноСело Андрюшино
Село АндрюшиноСело Андрюшино
Село АндрюшиноСело Андрюшино
Село Исетское
Фото: читатель Нашего Города

Невероятной красоты фоткадрами поделились в социальных сетях жители Тюмени, Тюменского, Омутинского, Нижнетавдинского, Упоровского, Исетского районов и т. д. По словам тюменцев, сияние было видно накануне вечером из любой точки.

Село АндрюшиноСело Андрюшино
Село АндрюшиноСело Андрюшино
Село НовопокровкаСело Новопокровка
Село НовопокровкаСело Новопокровка
Село НовопокровкаСело Новопокровка
Село Андрюшино
Фото: читатель Нашего Города

По словам ученых, возникновению северного сияния поспособствовали мощные вспышки на Солнце и как следствие изменением магнитное поле Земли, геомагнитной активностью.

Фото: ЧС Тюмень

«Наш Город» писал, что ранее северное сияние тюменцы наблюдали в ночь с 18 на 19 сентября. До этого с 12 на 13 сентября, после чего на областную столицу обрушилась сильнейшая магнитная буря.

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#Общество#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Природные явления
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