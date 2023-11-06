В небе над Тюменью появилось северное сияние. Невероятные фото

Posted Сегодня, 03:40
Published Сегодня, 03:40
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Невероятной красоты фоткадрами поделились в социальных сетях жители Тюмени, Тюменского, Омутинского, Нижнетавдинского, Упоровского, Исетского районов и т. д. По словам тюменцев, сияние было видно накануне вечером из любой точки.
По словам ученых, возникновению северного сияния поспособствовали мощные вспышки на Солнце и как следствие изменением магнитное поле Земли, геомагнитной активностью.
«Наш Город» писал, что ранее северное сияние тюменцы наблюдали в ночь с 18 на 19 сентября. До этого с 12 на 13 сентября, после чего на областную столицу обрушилась сильнейшая магнитная буря.