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Posted Сегодня, 02:23

Published Сегодня, 02:23

Modified Сегодня, 02:25

Updated Сегодня, 02:25

Тюменскую область сегодня ждет небольшое потепление и отсутствие осадков

Тюменскую область сегодня ждет небольшое потепление и отсутствие осадков

6 ноября 2023, 02:23
Фото: Midjourney
6 ноября погода будет преимущественно облачной, с прояснениями и без осадков. Ветер будет умеренный, юго-западный, 3-6 м/с. Днем температура воздуха составит +1+2 градуса, вечером -1-2.

Утро и вечер в Тюмени обещают быть ясными, а день — облачным и с прояснениями, осадки не ожидаются. В утреннее время прогнозируются от нуля до +3 градусов, в дневное от +1+2, а в вечернее от -1 до нуля.

В Тобольске утром и вечером будет облачно, с прояснениями, а днем — ясно, без осадков. Утром температура воздуха составит -2-5 градусов, днем от нуля до +1, а вечером стабильные -2.

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В Ялуторовске на протяжении всего дня будет облачно, с прояснениями, без осадков. Утром ожидаются от нуля до -4 градусов, днем +1+2, вечером -1-2.

В Ишиме сегодня весь день будет ясно и без осадков. Утром прогнозируются -1-5 градусов, днем +1+2, вечером -1.

Ранее «Наш город» сообщал, что на трассах в Тюменской области установят датчики погоды. Система мониторинга позволит получать информацию о погодных условиях и контролировать состояние дорог.

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#Общество#Тюменская область#Погода в Тюмени#Погода#Прогнозы#Прогноз погоды#Прогноз#Любовь Селезнева
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