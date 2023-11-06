Тюменскую область сегодня ждет небольшое потепление и отсутствие осадков

Posted Сегодня, 02:23
Published Сегодня, 02:23
Modified Сегодня, 02:25
Updated Сегодня, 02:25
Утро и вечер в Тюмени обещают быть ясными, а день — облачным и с прояснениями, осадки не ожидаются. В утреннее время прогнозируются от нуля до +3 градусов, в дневное от +1+2, а в вечернее от -1 до нуля.
В Тобольске утром и вечером будет облачно, с прояснениями, а днем — ясно, без осадков. Утром температура воздуха составит -2-5 градусов, днем от нуля до +1, а вечером стабильные -2.
В Ялуторовске на протяжении всего дня будет облачно, с прояснениями, без осадков. Утром ожидаются от нуля до -4 градусов, днем +1+2, вечером -1-2.
В Ишиме сегодня весь день будет ясно и без осадков. Утром прогнозируются -1-5 градусов, днем +1+2, вечером -1.
Ранее «Наш город» сообщал, что на трассах в Тюменской области установят датчики погоды. Система мониторинга позволит получать информацию о погодных условиях и контролировать состояние дорог.