Столкновение со стоящим на обочине большегрузом унесло жизни двух тюменцев

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Этой ночью на 21 километре трассы «Тюмень — Ханты-Мансийск» произошла авария, унесшая жизни двух людей.
Как сообщает ГИБДД Тюменской области, «Джилли» въехал в стоящий на обочине большегруз «МАН». В результате столкновения погибли двое мужчин, находящихся в кроссовере.
Одному из погибших было 54 года, личность другого на данный момент не установлена. За рулем автомобиля находился 52-летний мужчина, он получил травмы и был госпитализирован.
Предварительно установлено, что мужчины возвращались с рыбалки: они ехали со стороны Тобольска, а в машине были найдены удочки и лодка. Точные причины аварии выясняются.
Ранее «Наш Город» рассказывал об аварии, произошедшей на 22 километре дороги «Тюмень — Каменка». На данном участке трассы столкнулись «Тойота» и «Фольксваген», за рулем которого находился подросток без прав.