Появилось видео страшной аварии на трассе под Тюменью

На 16-м километре трассы большегруз Mercedes просто снес Lada, машину разорвало на части. В ГИБДД тогда сообщили, что водитель Lada нарушил ПДД — он проехал развязку на красный сигнал светофора. Водитель грузовика пытался уйти от столкновения, но, к сожалению, безуспешно