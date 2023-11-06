Появилось видео страшной аварии на трассе под Тюменью

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
На 16-м километре трассы большегруз Mercedes просто снес Lada, машину разорвало на части. В ГИБДД тогда сообщили, что водитель Lada нарушил ПДД — он проехал развязку на красный сигнал светофора. Водитель грузовика пытался уйти от столкновения, но, к сожалению, безуспешно
В аварии погибла 20-летняя девушка, уроженка Сладковского района. 20-летний водитель Lada и двое пассажиров, 24-летний молодой человек и 19-летняя девушка, получили серьезные травмы. 25 марта 2022 года она отмечала свой День Рождения в компании друзей. Утром 26 марта они возвращались домой.
Ранее «Наш Город» писал, что сегодня ночью на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск произошло смертельное ДТП. Здесь автомобиль Geely врезался в стоящий на обочине дороге грузовик MAN. В аварии погибли двое пассажиров Geely.