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Появилось видео страшной аварии на трассе под Тюменью

Появилось видео страшной аварии на трассе под Тюменью

6 ноября 2023, 10:12
Фото: 1MI
По тюменским пабликам расходится видео страшной аварии, в которой погибла 20-летняя девушка, еще трое человек пострадали. Дорожно-транспортное происшествие произошло утром 26 марта 2022 года на автодороге Тюмень — Боровский — Богандинский.
Сюжет
ДТП
Видео: Tyumentimes

На 16-м километре трассы большегруз Mercedes просто снес Lada, машину разорвало на части. В ГИБДД тогда сообщили, что водитель Lada нарушил ПДД — он проехал развязку на красный сигнал светофора. Водитель грузовика пытался уйти от столкновения, но, к сожалению, безуспешно

В аварии погибла 20-летняя девушка, уроженка Сладковского района. 20-летний водитель Lada и двое пассажиров, 24-летний молодой человек и 19-летняя девушка, получили серьезные травмы. 25 марта 2022 года она отмечала свой День Рождения в компании друзей. Утром 26 марта они возвращались домой.

Ранее «Наш Город» писал, что сегодня ночью на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск произошло смертельное ДТП. Здесь автомобиль Geely врезался в стоящий на обочине дороге грузовик MAN. В аварии погибли двое пассажиров Geely.

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