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Победителям «Большой перемены» вручили награды в «Артеке»

Победителям «Большой перемены» вручили награды в «Артеке»

6 ноября 2023, 08:33
Фото: Росмолодежь
В международном детском центре «Артек» объявили имена победителей всероссийского конкурса «Большая перемена» среди учащихся 8 — 10-х классов. В торжественной церемонии награждения победителей и призёров конкурса участвовал первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

Конкурс «Большая перемена» представляет собой флагманский проект «Движения Первых». Роль его соорганизатора выполняет Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь). Конкурс является частью линейки президентской платформы «Россия — страна возможностей» и проводится под эгидой Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ. Об этом пишет 56orb.ru.

Известно, что победителям «Большой перемены» среди старшеклассников вручат до миллиона рублей на образование, предоставят дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы и авторские туры по России от проекта «Больше, чем путешествие». Педагогов-наставников, которые подготовили победителей и призёров конкурса, также ждут призы.

«С каждым годом в „Большой перемене“ принимают участие все больше и больше ребят. К конкурсу присоединились уже более пяти миллионов участников», — сообщил Сергей Кириенко.

Он указал, что в четвёртом сезоне конкурса претерпела изменения система оценки, и большую роль в выставлении баллов играла командная работа. Обращаясь к призерам «Большой перемены», Сергей Кириенко подчеркнул, что крайне важным является факт возможности для ребят выйти из конкурса не только с дипломами и призами, но и с новыми друзьями, поскольку по-настоящему серьезные задачи не решаются в одиночку, любой вопрос решает команда людей, и люди — это главное, подытожил он.

Также первый замруководителя АП РФ рассказал о выставке-форуме «Россия», открывшейся на ВДНХ в День народного единства. На стендах и в процессе виртуальных экскурсий можно ознакомиться с достижениями всех регионов страны и всех отраслей, новейшими научными разработками и проектами для детей и молодёжи.

«Россия сегодня — страна ваших возможностей. От того, насколько смело вы будете мечтать, сколько усилий вы приложите для достижения своей мечты, зависит не только ваш успех, но и успех всей нашей большой страны!» — подвел итог Сергей Кириенко.

#Общество
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