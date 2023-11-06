Победителям «Большой перемены» вручили награды в «Артеке»

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
Конкурс «Большая перемена» представляет собой флагманский проект «Движения Первых». Роль его соорганизатора выполняет Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь). Конкурс является частью линейки президентской платформы «Россия — страна возможностей» и проводится под эгидой Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ. Об этом пишет 56orb.ru.
Известно, что победителям «Большой перемены» среди старшеклассников вручат до миллиона рублей на образование, предоставят дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы и авторские туры по России от проекта «Больше, чем путешествие». Педагогов-наставников, которые подготовили победителей и призёров конкурса, также ждут призы.
«С каждым годом в „Большой перемене“ принимают участие все больше и больше ребят. К конкурсу присоединились уже более пяти миллионов участников», — сообщил Сергей Кириенко.
Он указал, что в четвёртом сезоне конкурса претерпела изменения система оценки, и большую роль в выставлении баллов играла командная работа. Обращаясь к призерам «Большой перемены», Сергей Кириенко подчеркнул, что крайне важным является факт возможности для ребят выйти из конкурса не только с дипломами и призами, но и с новыми друзьями, поскольку по-настоящему серьезные задачи не решаются в одиночку, любой вопрос решает команда людей, и люди — это главное, подытожил он.
Также первый замруководителя АП РФ рассказал о выставке-форуме «Россия», открывшейся на ВДНХ в День народного единства. На стендах и в процессе виртуальных экскурсий можно ознакомиться с достижениями всех регионов страны и всех отраслей, новейшими научными разработками и проектами для детей и молодёжи.
«Россия сегодня — страна ваших возможностей. От того, насколько смело вы будете мечтать, сколько усилий вы приложите для достижения своей мечты, зависит не только ваш успех, но и успех всей нашей большой страны!» — подвел итог Сергей Кириенко.