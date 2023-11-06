Победителям «Большой перемены» вручили награды в «Артеке»

Он указал, что в четвёртом сезоне конкурса претерпела изменения система оценки, и большую роль в выставлении баллов играла командная работа. Обращаясь к призерам «Большой перемены», Сергей Кириенко подчеркнул, что крайне важным является факт возможности для ребят выйти из конкурса не только с дипломами и призами, но и с новыми друзьями, поскольку по-настоящему серьезные задачи не решаются в одиночку, любой вопрос решает команда людей, и люди — это главное, подытожил он.