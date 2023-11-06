На федеральной трассе Тюмень — Омск произошла массовая авария. Один из авто загорелся

Posted Сегодня, 16:37
Published Сегодня, 16:37
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Updated Сегодня, 16:39
От удара Ford Focus загорелся. На тушение огня и ликвидация ДТП были направлены пожарные подразделения отдельного поста №218 села Конево.
В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили три человека. Их госпитализировали в больницу медики скорой помощи.
Ранее «Наш Город» писал, что сегодня ночью смертельная авария произошла на на 21-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск. Здесь автомобиль Geely врезался в стоящий на обочине дороге грузовик MAN. Погибли двое пассажиров Geely. Водителя легковушки с травмами госпитализировали.