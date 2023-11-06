На федеральной трассе Тюмень — Омск произошла массовая авария. Один из авто загорелся

Ранее «Наш Город» писал, что сегодня ночью смертельная авария произошла на на 21-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск. Здесь автомобиль Geely врезался в стоящий на обочине дороге грузовик MAN. Погибли двое пассажиров Geely. Водителя легковушки с травмами госпитализировали.