Лесная сказка: как в замке поселились дети и педагоги

Детский сад «Лесная Сказка» открыл свои двери для первых воспитанников ещё в 2015 году и сразу полюбился жителям Сеймского округа Курска. И не удивительно — сад государственный, но построить его помог местный промышленник и меценат, поэтому садик имеет нетипичный дизайн в виде замка. Учреждение находится чуть поодаль от жилых кварталов в небольшом лесном массиве и окружено со всех сторон соснами и елями.