Криминальному авторитету Зятьку поставили памятник в Ишиме

Напомним, Владимир Зятьков погиб 9 сентября в Сургуте во время прогулки на катере по реке Черная. Катер каютного типа столкнулся с аппарелью (платформа для спуска грузов), пришвартованной баржи, в результате чего его просто разрезало на две части. Погибли четыре пассажира, в числе которых был Затек. Еще четверо, в том числе ребенок, были доставлены в больницу с травмами.