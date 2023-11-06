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Криминальному авторитету Зятьку поставили памятник

Криминальному авторитету Зятьку поставили памятник в Ишиме

6 ноября 2023, 06:16
Фото: 1MI

Криминальному авторитету Зятьку поставили памятник

В Ишиме на городском кладбище появился памятник в виде статуи. Так увековечили память погибшего в 2020 году известного сургутского криминального авторитета, уроженца Ишима Владимира Зятькова.

По словам местных жителей, ранее у Зятькова (Зятька) была самая обычная могила. В 2021 году был установлен металлический памятник в полный рост. Однако позже его было решено переделать, пишет 72.RU.

Напомним, Владимир Зятьков погиб 9 сентября в Сургуте во время прогулки на катере по реке Черная. Катер каютного типа столкнулся с аппарелью (платформа для спуска грузов), пришвартованной баржи, в результате чего его просто разрезало на две части. Погибли четыре пассажира, в числе которых был Затек. Еще четверо, в том числе ребенок, были доставлены в больницу с травмами.

Позже стало известно, что пассажиры катера возвращались из леса после грибной охоты. До стоянки яхта не доехала всего 300 метров — пришвартованную баржу не заметили из-за нулевой видимости на реке.

12 сентября в Сургуте в городском крематории прошла церемония прощания с Зятьковым. 13 сентября состоялись похороны криминального авторитета в Ишиме. На них присутствовали сотни человек.

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