Итоги недели: петиция против мигрантов, грипп H3N2 отключение света в Перевалово

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Активисты движения «За жизнь» начали сбор подписей в областной столице против въезда мигрантов в Россию. Горожан призвали поддержать данную инициативу. По словам представителей движения, за последнее время как в целом по стране, так и в Тюменской области увеличилось в разы число мигрантов. Вместе с тем вырос уровень преступности.
По словам общественников, осенью на портале «Российская общественная инициатива» была размещена петиция «Упорядочить пребывание трудовых мигрантов в России». За нее проголосовало более 100 тысяч человек.
В документе указано, что необходимо принять исчерпывающие законодательные меры для наведения жёсткого порядка в сфере трудовой миграции, учитывая, в первую очередь, интересы коренных жителей России.
Впрочем, не все горожане поддержали данную инициативу — некоторые тюменцы считают, без мигрантов некому будет выполнять низкооплачиваемую работу (дворники, уборщики и т. д.).
Трассу М-12, которую возводят между Москвой и Екатеринбургом, продлят до Тюмени. Постановление подписал на минувшей неделе премьер-министр России Михаил Мишустин.
В сообщении правительства РФ сказано, что строящаяся автотрасса М-12 будет продлена до Тюмени и переименована в М-12 «Восток». Во всех официальных документах маршрут трассы М-12 «Восток» теперь будет излагаться в новой редакции: Москва — Казань — Екатеринбург — Тюмень .
Строительство и реконструкцию автодороги панируют завершить в 2024 году. Эксперты уверены, что запуск в эксплуатацию новой трассы М-12 «Восток» обеспечит скоростное автосообщение между Московской, Владимирской, Нижегородской, Свердловской и Тюменской областями, республиками Татарстан, Башкортостан и Чувашия и окажет благоприятное влияние на расширении торговых каналов со странами Азии.
В Тюменской области зарегистрированы три случая заболевания гонконгским гриппом. В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что вирус H3N2 подтвердили у взрослого и двух детей. Все заболевшие не имели прививок против гриппа.
В ведомстве отметили, что вакцинация позволит защититься от H3N2. В рамках Всероссийской кампании по вакцинации от гриппа актуальная для текущего сезона вакцина доступна в каждом регионе РФ.
Жители тюменского поселка Перевалово обратились к губернатору Тюменской области Александру Моору с просьбой помочь в решении коммунальных проблем — в поселке происходят постоянные перебои в подаче электроэнергии. Из-за нехватки мощностей действующей электроподстанции тюменцы вынуждены сутками сидеть без света и готовить еду на костре.
Видеообращение жители Перевалово опубликовано в социальных сетях. Были проведены проверки. Исполняющий обязанности директора филиала АО «Россети Тюмень» Тюменские электрические сети Сергей Хотненко пояснил, что сельчане не стали дожидаться окончания всех проводимых работ и, увидев работающую сеть, решили подключиться своими способами.
«С данной застройки есть заявители, у которых есть действующий договор технологического присоединения — на сегодняшний день он не просрочен, и мероприятие не позволяет осуществить их подключение. Оценку мы провели — необходимо строительство нового центра питания в конце этой улицы. У нас заключен договор с подрядной организацией, также у них мероприятие по договору по строительству данной подстанции заканчивается в декабре, тогда мы и планируем осуществить подключение потребителей», — подчеркнул Сергей Хотненко.
В настоящее время вопрос села Перевалово держится на контроле администрации Тюменского района.
В Тюмени начался сезон реагентов. В областной столице только выпал снег, а автомобильные дороги и пешеходные дорожки уже засыпали антигололедными реагентами, вследствие чего, белый снег превратился в серо-черную кашу.
Горожане уже начали жаловаться в социальных сетях на серую массу на тротуарах и городских магистралях и испорченную обувь и обратились с требованием к городским властям найти другие методы борьбы с гололедом.
Тюменская Тура продолжает стремительно мелеть. За период со 2 по 6 ноября река обмелела еще на 7 сантиметра. По данным гидропоста, на данный момент уровень воды в Туре составляет -87 сантиметра над нулевой отметкой. Это самый низкий показатель в ноябре за всю историю наблюдений.
Для сравнения, двумя годами ранее, в 2021 году, уровень воды в Туре 6 ноября составлял -63 сантиметра. Это был минимум дня 6 ноября. Максимальный уровень был зарегистрирован в 2001 году — он составлял 314 сантиметров.
Экологи опасаются, что промерзание Туры при таком низком уровне может существенно сказаться на качестве воды — оно ухудшится в разы, кроме того, могут возникнуть проблемы с водозабором (брать воду будет просто негде).
Жители Тюменской области в воскресенье вечером стали свидетелями необычного для юга региона природного явления — полярного сияния. По словам ученых, возникновению северного сияния поспособствовали мощные вспышки на Солнце и как следствие изменение магнитного поля Земли, повышенная геомагнитная активность.
Накануне вечером сила ударов обрушившейся на землю магнитной бури достигала 5-6 баллов.