Итоги недели: петиция против мигрантов, грипп H3N2 отключение света в Перевалово

Активисты движения «За жизнь» начали сбор подписей в областной столице против въезда мигрантов в Россию. Горожан призвали поддержать данную инициативу. По словам представителей движения, за последнее время как в целом по стране, так и в Тюменской области увеличилось в разы число мигрантов. Вместе с тем вырос уровень преступности.