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Posted Сегодня, 08:38

Published Сегодня, 08:38

Modified Сегодня, 08:42

Updated Сегодня, 08:42

В ноябре на Тюменскую область обрушатся магнитные бури

Готовьте таблетки: на этой неделе на Тюмень обрушатся магнитные бури

6 ноября 2023, 08:38
Фото: ЧС Тюмень

В ноябре на Тюменскую область обрушатся магнитные бури

Поток заряженных частиц будет «бомбардировать» тюменцев с 6 ноября. Сегодня метеорологи прогнозируют геомагнитную бурю силой 5 баллов.

Медики предупреждают метеозависимых людей о возможных головных болях, бессоннице, повышенной раздражительности, рассеянности, упадке сил. И рекомендуют избегать стресса, конфликтных ситуаций. Больше отдыхать и гулять. Следующие магнитные бури ожидаются 8 и 9 ноября. Сила геоударов составит 4 балла.

Специалисты рекомендуют в дни геомагнитной активности снизить физические нагрузки на организм. Особое внимание нужно в эти дни уделить питанию — желательно исключить из рациона жирную, острую, соленую, сладкую пищу и алкоголь.

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Напомним, сегодня ночью из-за мощной солнечной вспышки и скорости выброшенного ею потока плазмы, тюменцы могли наблюдать необычное для региона явление — полярное сияние. Кроваво-красные всполохи были видных на территории всей Тюменской области.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Магнитные бури#Магнитная буря
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