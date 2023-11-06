Готовьте таблетки: на этой неделе на Тюмень обрушатся магнитные бури

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:42
Updated Сегодня, 08:42
Медики предупреждают метеозависимых людей о возможных головных болях, бессоннице, повышенной раздражительности, рассеянности, упадке сил. И рекомендуют избегать стресса, конфликтных ситуаций. Больше отдыхать и гулять. Следующие магнитные бури ожидаются 8 и 9 ноября. Сила геоударов составит 4 балла.
Специалисты рекомендуют в дни геомагнитной активности снизить физические нагрузки на организм. Особое внимание нужно в эти дни уделить питанию — желательно исключить из рациона жирную, острую, соленую, сладкую пищу и алкоголь.
Напомним, сегодня ночью из-за мощной солнечной вспышки и скорости выброшенного ею потока плазмы, тюменцы могли наблюдать необычное для региона явление — полярное сияние. Кроваво-красные всполохи были видных на территории всей Тюменской области.