Готовим зонты: в Тюмени на этой неделе пойдет дождь

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
В среду, 8 ноября, существенно погода не изменится, а в четверг ожидаются осадки в виде дождя и снега, усиление ветра 16 м/с. При этом днем температура воздуха составит -1….+4, в темное время суток -3…-8.
В Тюмени в первый рабочий день недели воздух прогреется до +3…+4. День пройдет при переменной облачности и без осадков. 8 ноября метеорологи обещают пасмурную погоду и до +1…+3 днем, 0…-2 в ночные часы.
В четверг, 9 ноября, тюменцам придется доставать зонты — синоптики обещают дождь. Температура воздуха составит +1…+2 днем и 0…+1 в темное время суток.