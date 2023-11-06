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Published Сегодня, 11:55

Modified Сегодня, 11:57

Updated Сегодня, 11:57

В Тюменской области на этой неделе ожидают дожди и туманы

Готовим зонты: в Тюмени на этой неделе пойдет дождь

6 ноября 2023, 11:55
Фото: 1MI

В Тюменской области на этой неделе ожидают дожди и туманы

На юге Тюменской области в ближайшие дни ожидаются туманы, изморозь, гололедные явления. Во вторник, 7 ноября, синоптики обещают переменную облачность, ветер юго-западный 5-10 м/с. Днем столбики термометров покажут 0…+5, в ночные часы опустятся до -3…-8.

В среду, 8 ноября, существенно погода не изменится, а в четверг ожидаются осадки в виде дождя и снега, усиление ветра 16 м/с. При этом днем температура воздуха составит -1….+4, в темное время суток -3…-8.

В Тюмени в первый рабочий день недели воздух прогреется до +3…+4. День пройдет при переменной облачности и без осадков. 8 ноября метеорологи обещают пасмурную погоду и до +1…+3 днем, 0…-2 в ночные часы.

В четверг, 9 ноября, тюменцам придется доставать зонты — синоптики обещают дождь. Температура воздуха составит +1…+2 днем и 0…+1 в темное время суток.

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