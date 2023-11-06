«Его я видела у Вечного огня»: мама погибшего тюменского офицера посвятила стих сыну

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Его я видела у Вечного огня.
Подтянутый и радостный, такой красивый.
Ещё не знала о войне тюменская земля,
И в День Победы с его братом шли мы.
Он для братишки младшего всегда примером был:
С трёх лет военным твёрдо быть желая,
Присягу Родине он в ТВВИКУ приносил
И в Муроме служил, Тюмень не забывая.
Свою он маму нежно так любил.
Её надежда, радость и опора.
Он огонёчком в её жизни был.
И если что-то надо — делал он, не споря.
Совсем немного на земле прожил.
Стал мужем, братом, русским офицером.
В бою присяге он не изменил.
Пошёл спасать и подорвался первым.
И, глядя уходящим взглядом в Небеса,
Он укреплял других своей улыбкой.
Достоинство и Вера, и души краса…
Но как на свете этом всё, родные, зыбко.
И только встреча с Богом нас спасёт.
За други брат наш шёл — и это важно.
Не прятался за спины, и вперёд
Он продвигался, и погиб отважно.
… Его я видела у Вечного огня.
А нынче Память вечную пропела.
И не забудет его русская земля.
Достойно умереть в бою сумел он.
Напомним, Виталий Раменских погиб 18 октября 2023 года под Авдеевкой. Вместе со своими бойцами тюменец попали под обстрел. По рации он сообщил, что будет спасать своих ребят. Часть бойцов ему удалось вытащить. Но когда он вернулся за остальными, прилетела мина. Довезти Виталия до больницы живым не удалось.