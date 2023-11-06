«Его я видела у Вечного огня»: мама погибшего тюменского офицера посвятила стих сыну

Напомним, Виталий Раменских погиб 18 октября 2023 года под Авдеевкой. Вместе со своими бойцами тюменец попали под обстрел. По рации он сообщил, что будет спасать своих ребят. Часть бойцов ему удалось вытащить. Но когда он вернулся за остальными, прилетела мина. Довезти Виталия до больницы живым не удалось.